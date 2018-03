Toshiba AT100 im Test Datenblatt Wertung

© Hersteller Toshiba Tablet AT100 Zubehör Multi-Dock

Jetzt kaufen Pro sparsames Energiekonzept Contra keine hohe Stabilität 47,8%

Anzeige

Anschlüsse offeriert das Toshiba in normaler Größe, und zwar reichlich: Neben einem Standard-HDMI-Dock vom Typ A bietet das Tablet je eine Mini- und eine Standard-USB-2.0-Schnittstelle direkt am Gerät. So können USBSticks oder externe Festplatten bequem mit dem AT 100 verbunden werden. Alternativ lassen sich die internen 16 Gigabyte Speicher dank eines Einschubfachs fu?r SD-, MMC-, SDHC und SDXC-Karten um bis zu 64 GB erweitern.

Ohne eine entsprechende Bauhöhe wären die vollformatigen Anschlu?sse natu?rlich kaum möglich, und so ist das AT 100 mit 16 Millimetern kein ganz schlanker Kandidat. Das griffige Format liegt dank der gummierten Strukturru?ckseite gut in der Hand, weist aber keine hohe Stabilität auf.

Das Herzstück des AT100 ist mit dem Nvidia Tegra 250 Mobile Web ein Prozessor, bei dem man vielleicht besser von einem ganzen Herz-Kreislauf-System sprechen sollte. Denn der speziell fu?r mobiles Entertainment und Internetstreaming entwickelte Baustein beherbergt unter anderem einen Grafikprozessor mit spezieller Flash-Beschleunigung und niedrigem Energieverbrauch sowie eine Multimedia- Einheit fu?r die HD-Videokodierung und -dekodierung auf einem Chip.

© Hersteller Toshiba AT100

Das sparsame Energiekonzept trägt Früchte im Labortest: Das Toshiba AT100 gehört zu den Tablets mit den niedrigsten Verbrauchswerten. Vor diesem Hintergrund reicht der mit 3700 mAh vergleichsweise kleine Akku aus, der sich zudem austauschen lässt - unter den aktuellen Tablets ist das eine Seltenheit. Obwohl die Anleitung modellabhängig eine SIM-Karte vorsieht, fehlt dem Testgerät der entsprechende Einschub und somit auch ein mobiler Internetzugang. In dieser Variante ist das Toshiba fu?r gu?nstige 449 Euro zu haben.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Toshiba Folio 100 im Praxistest Im Test muss das Toshiba Folio 100 zeigen, ob es als etwas älteres Modell für den günstigen Einstieg in die Tablet-Welt taugt.

Testbericht Toshiba Satellite U920t im Test 79,6% Im Handumdrehen wird das Convertible Ultrabook Toshiba Satellite U920t zum Tablet. Beschleunigungsmesser und Gyrometer… Testbericht Toshiba Encore WT8 im Test 60,6% Das Toshiba Encore bringt im Test deutlich mehr Gewicht auf die Waage als vergleichbare 8-Zöller. Überlegen präsentiert…

Tablet & Ultrabook Toshiba stellt Detachable-Ultrabook Satellite Click 2 Pro… Toshiba hat das Detachable-Ultrabook Satellite Click 2 Pro P30W vorgestellt. Dank abnehmbarem Touch-Display lässt sich das Notebook in ein Tablet… Detachable Tablet Toshiba Satellite Click Mini im Test Mit dem Satellite Click Mini legt Toshiba seine erste Windows-2-in-1-Tablet/Notebook-Kombi in kleinem Format vor. Das 9-Zoll-Detachable hat aber noch…