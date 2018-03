Der Phonosektion des Rotel RA 04 für 400 Euro präsentiert sich vorbildlich. Zwar erscheint sie mit nur einem Stereo-Operationsverstärker-Chip als recht spartanisch, doch genießt der NE 5532 in der Szene einen guten Ruf, weil er das beste Preis/Klangverhältnis besitzt. Zudem sind die Eingangswerte der Phonostufe sehr praxisgerecht.

Vollverstärker Rotel RA 04 Datenblatt

© Archiv Rotel RA 04

Überhaupt wird man beim RA 04 nur die Fernbedienung vermissen, denn er hat nicht nur schaltbare Boxenausgänge und einen 3,5-Millimeter-Klinkeneingang an der Front, sondern auch einen Pre-Out, was nachträgliche Aufrüstung mit einer Endstufe ermöglicht. Dass die Klangregler abschaltbar sind und es einen Tape-Monitorschalter gibt, rundet den guten Eindruck ab.

© Julian Bauer Beim Rotel RA 04 sorgen ein Operationverstärker und das Know-how der Ingenieure für einen recht guten Phono-Eingang.

In bester englischer Tradition bestimmt ein satter Ringkerntrafo das Bild. Rotel fertigt ihn wie immer selber. Die Endstufen-Schaltung ist mit Einzeltransistoren im Gegentakt aufgebaut. Dass dabei alles recht wertig und die Anfassqualität sehr gut ist, stellt für Rotel-Geräte kein Novum dar.

Im Hörraum hingegen bewies der RA 04, dass man auch in dieser Preisklasse einen sehr guten MM-Eingang bieten kann. Er zeigte als einziger dieses Testfelds, wie gut Schallplatten tönen können. Denn er vermittelte natürliche Klangfarben, präsentierte einen satten, aber dennoch konturierten Bass und ließ die Spielfreude nicht zu kurz kommen. Ein gutes Beispiel dafür war Josh Rousse mit "Giving It Up" ("Subtitulo" / Bedroom Classics). Hier verlieh der RA 04 der Gitarre den richtigen Holzkorpus und ließ die Streicher seidig erklingen. Dabei kam der mitreißende Rhythmus nicht zu kurz.

Im CD-Hördurchgang wiederum hatte er fast etwas zu angenehme Klangfarben, wodurch er minimal bedeckt erschien. Dafür präsentierte er sich mit kraftvollem Antritt und hohen Reserven bei lauten Stellen. Diese Abstimmung teilte er mit dem Azur 340 A SE, wobei der RA 04 leichte Vorteile hatte, da er etwas schwungvoller auftrat und stabiler blieb.

Stärken:

+ Guter Phono-Eingang

+ Druckvoller Klang

Schwächen:

- Keine Fernbedienung

Rotel RA 04

Hersteller Rotel Preis 420.00 € Wertung 38.0 Punkte Testverfahren 1.0

