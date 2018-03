ZTE Grand Memo LTE im Test Datenblatt Wertung

© connect ZTE Grand Memo

Pro überragende Ausdauer

überragende Ausdauer leicht bedienbare Benutzeroberfläche

leicht bedienbare Benutzeroberfläche hervorragender GSM-Empfang

hervorragender GSM-Empfang gute Bildqualität der Kamera

gute Bildqualität der Kamera erweiterbarer Speicher Contra schwacher UMTS-Empfang

schwacher UMTS-Empfang groß und schwer für die Displaygröße

groß und schwer für die Displaygröße fest verbauter Akku

fest verbauter Akku Kamera steht recht weit heraus

Kamera steht recht weit heraus schlecht reagierende Taste für Displaysperre 78,8%

Anzeige

Der chinesische Hersteller ZTE tritt nun auch hierzulande richtig aufs Gas. Das Phablet Grand Memo LTE, das dem koreanischen Platzhirsch Samsung Galaxy Note 2 oder dem angekündigten Nachfolger Note 3 mit stolz geschwellter Brust entgegen tritt, kommt mit einem Kampfpreis von nur 399 Euro daher.

Gehäuse: Eine Wuchtbrumme

Zum günstigen Kurs bekommt der Nutzer ein auf den ersten Blick recht wertiges Smartphone. Die matte Kunststoffrückseite zeigt sich griffig, kann aber Knarzgeräusche nicht ganz verhehlen. Die Gerätefront wird von dem 5,7 Zoll großen TFT-Display mit HD-Auflösung und einer Helligkeit von starken 386 cd/m2 dominiert. Allerdings wird die Anzeige von einer wenig hübschen Fase eingefasst. Dieses optische Manko ermöglicht jedoch einen sehr sicheren Griff um das Grand Memo LTE herum, und das ist alles andere als unwichtig.

Das Packaging des ZTE-Smartphones fällt bei genauerer Betrachtung nämlich recht enttäuschend aus. So liegen Gewicht und Abmessungen fast auf dem Niveau des Samsung Galaxy Mega, das mit seinem 6,3 Zoll großen Touchscreen jedoch rund 21 Prozent mehr Displayfläche bietet - beim ZTE misst der Screen nur 5,7 Zoll.

Vor allem ist das ZTE mit seiner weit nach hinten herausragenden Kamera auch noch dicker als der Samsung-Konkurrent. Eventuell hängt dies auch mit den Dimensionen des fest verbauten und stattliche 3200 mAh großen Akkus zusammen, der im Grand Memo LTE für Stromzufuhr sorgt.

© ZTE Im Benachrichtigungsfeld des ZTE Grand Memo LTE findet der User einen Reiter für "Schnelltasten" wie WLAN oder Bluetooth. Zudem kann er hier seine Lieblings-Apps hinterlegen.

Hardware: Starke und schnelle Technik

Doch der Akku des ZTE Grand Memo LTE ist ein Trumpf, auch die Technik ist top. So arbeitet hier die potente Plattform Qualcomm APQ8064. Der Quad-Core-Prozessor ist mit 1,5 GHz getaktet und kann auf stattliche 2 GB Arbeitsspeicher zurückgreifen.

ZTE: Die Numnmer 5 im Porträt

An Speicherplatz stehen dem Nutzer knapp 11 GB zur freien Verfügung - das ist der Topwert in diesem Vergleich. Der Speicher lässt sich per Micro-SD-Karte erweitern; auf die Karte lassen sich Fotos, Filme, Musik und Co auslagern, Apps jedoch nicht. Auch sonst hat das ZTE im Bereich Connectivity alle wichtigen Standards an Bord.

© ZTE Besonders clever beim Grand Memo LTE ist der mit bis zu vier Funktionen belegbare Sperrbildschirm. Hier lassen sich wichtige Apps wie die Kamera direkt starten.

Bedienung: Tolle Benutzeroberfläche

Angesichts dieser guten Basis ist das flotte Tempo, mit dem das ZTE im Alltag zu Werke geht, dann keine echte Überraschung mehr. Einen gewichtigen Anteil an diesem Eindruck hat die gelungene Benutzeroberfläche des Grand Memo LTE.

Besonders praktisch ist die Funktion "Mi-EasyAccess": Aus dem Sperrbildschirm heraus lassen sich neben der Entsperrung und der Stummschaltung bis zu vier weitere Funktionen starten. Der Nutzer kann dieses Quartett zudem nach Gusto festlegen. Ebenfalls gelungen ist die Benachrichtigungs-Anzeige, die unter dem Reiter "Schnelltasten" auch das Anlegen von Lieblings-Apps ermöglicht.

Ausstattung: UKW-Radio ist schon drin

Phablets, also Smartphones im Tablet-Format, sind übrigens nicht nur als Office-Maschinen gedacht - hierfür hat das ZTE die Office-Suite von Kingsoft an Bord. Sie sollen auch den Multimediapart perfekt beherrschen. Hier lässt das ZTE allerdings einige Punkte liegen. So kann weder der Music- noch der Videoplayer mit Windows-Dateien im Format .wma- und .wmv umgehen. Außerdem fehlt dem UKW-Radio die Komfortfunktion RDS. Dafür lässt sich das Radioprogramm immerhin aufzeichnen.

© ZTE Die Kamera des ZTE liefert bei gutem Licht dank Bildstabilisator eine hohe Qualität. Die Übersetzungsfehler im Menü sind lustig, schmälern die tolle Funktionalität aber nicht.

Für reichlich Lacher sorgten beim Grand Memo LTE dann einige erstaunliche Übersetzungsfehler. Vor allem im Kamerabetrieb waren diese häufig zu finden - da gab es "Schüttelnde Töne" oder einen "Sprengmodus" zu entdecken.

Davon abgesehen verdiente sich die 12,6-Megapixel-Kamera aber ein Lob für ihre gute Bildqualität. Hierfür ist jedoch das Einschalten des elektronischen Bildstabilisators Pflicht (zu finden unter "Stabilisation"), denn ohne ihn ist es kaum möglich, auch nur ansatzweise scharfe Bilder zu schießen. Wie üblich nimmt auch beim ZTE Grand Memo LTE bei schlechteren Lichtverhältnissen die Qualität ab, während sich das Bildrauschen unverkennbar verstärkt. Videos nimmt das ZTE in Full-HD-Auflösung auf.

Labormessungen: Schwacher UMTS-Empfang

Gespannt waren wir darauf, wie sich das massive ZTE-Smartphone-Tablet denn nun im connect-eigenen Labor schlagen würde. Die Antwort: teils so, teils so. Seine typische Ausdauer, ein praxisnaher Funktionsmix, liegt mit 9:17 Stunden im absoluten Spitzenbereich, die Gesprächszeiten ebenso. Damit bleibt das Grand Memo LTE im GSM-Einsatz bis zu 27:17 Stunden auf Empfang, im UMTS-Betrieb sogar fantastische 11:06 Stunden lang.

Xperia Z Ultra und Konsorten: Marktübersicht Phablets

Doch wo viel Licht ist, da gibt es eben auch Schatten: Während die Sende- und Empfangseigenschaften des ZTE im GSM-Betrieb nur knapp an der Traumpunktzahl von 30 vorbei schrammten, gab es beim Betrachten der UMTS-Werte dann doch lange Gesichter. Hier erreichte das Smartphone nur 20 Punkte und bewegt sich somit lediglich auf durchschnittlichem Niveau.

Fazit: Der positive Eindruck überwiegt

Dennoch überwiegt beim ZTE Grand Memo LTE der insgesamt recht positive Eindruck. Wer ein mit kleinem Budget ein möglichst großes Smartphones sucht, das auch das Tablet ersetzen kann, sollte sich das ZTE Grand Memo auf jeden Fall in Betracht ziehen.

Anzeige

Mehr zum Thema Phablet-Neuheit ZTE Grand Memo II LTE mit 6-Zoll-Display Die MWC-Neuheit von ZTE hat ein 6-Zoll-Display, einen Snapdragon 400-Prozessor, Android 4.4 (Kitkat) und eine 13-Megapixel-Kamera. Das 7,2 mm dünne…

4G-Neuheit von LG LG positioniert F70 als LTE Einsteiger-Smartphone Mit dem LG F70, das auf dem MWC in Barcelona vorgestellt wurde, macht sich LG Electronics fit für 4G. Das LTE Smartphone richtet sich an Einsteiger… Testbericht Samsung Galaxy Core LTE im Test 80,0% Das Galaxy Core LTE liefert im Test solide Smartphone-Kost plus schnelles Cat-4-LTE. Ideal für preisbewusste…

Günstiges Smartphone ZTE Kis 3 Max: 99-Euro-Phone mit Kitkat Das ZTE Kis 3 Max kostet 99 Euro, bietet ein 4,5-Zoll-Display, einen 1,3 GHz Dual-Core-Prozessor sowie eine 5-Megapixel-Hauptkamera. 6-Zoll-Phablet Huawei Ascend Mate 7 im Test 85,4% Das Huawei Ascend Mate 7 bringt es auf stattliche 6 Zoll Display-Größe. Nicht nur damit drängt das Phablet in der…