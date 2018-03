Smartphones sind längst mehr Computer als Telefon und mit der technischen Ausstattung wächst auch das Display. Mittlerweile haben sich 4 Zoll in der Oberklasse etabliert. Aber es geht auch noch größer, wie unsere Auswahl zeigt.

© Archiv Smartphone mit Riesen-Display

Manche Smartphones sind so riesig, dass man ihnen das Handy gar nicht mehr ansieht. Das Dell Streak zum Beispiel ist so groß wie eine Schokoladentafel und beim Telefonieren kann man sicher sein, dass alle schauen, weil es den halben Kopf verdeckt. Die Grenzen zwischen Tablet-Computer und Mobiltelefon lösen sich langsam auf und es ist spannend, in welche Richtung sich Smartphones entwickeln werden. Dabei ist das Tempo atemberaubend. Vor knapp drei Jahren markierte das T-Mobile G1 mit 3,2-Zoll-Display und 480x320 Pixel Auflösung das Technik-Nonplusultra, mittlerweile sind 4 Zoll und 800x480 Pixel Oberklasse-Standard und 3D der große Trend. Unsere Top 10 zeigt die Smartphones mit dem größten Displays auf dem Markt und gibt damit einen Überblick über den aktuellen Stand der Entwicklung bei mobilen Display-Technologien.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Giganten Top-Smartphones mit Kino-Display 4-Zoll-Displays haben sich in der Oberklasse etabliert. Aber es geht auch noch größer, wie unsere Auswahl zeigt.

Anzeige

Mehr zum Thema Top 10 Die besten Smartphones bis 150 Euro Aus unserer Bestenliste haben wir die 10 besten Smartphones herausgepickt, die bereits für weniger als 150 Euro zu haben sind.

Marktübersicht Outdoor-Handys und -Smartphones in der Übersicht Sie suchen ein robustes Handy oder Smartphone? Wir stellen die wichtigsten Geräte mit Nehmerqualitäten vor. Die besten Outdoor-Telefone im Überblick. Marktübersicht Smartphones mit zwei SIM-Karten Dual-SIM-Handys in der Übersicht Sie möchten zwei SIM-Karten in einem Smartphone nutzen? Wir zeigen, was der Markt aktuell hergibt.

connect-Strahlungsfaktor Bestenliste: Strahlungsarme Handys Unsere Strahlungsbestenliste zeigt strahlungsarme Handys und Smartphones. Plus: Alle Informationen zum connect-Strahlungsfaktor. Top 10 Smartphones - Bestenliste Die besten Smartphones bis 300 Euro In der Preisklasse bis 300 Euro gibt's eine gute Auswahl an top ausgestatteten Smartphones. Wir stellen die 10 Besten vor.