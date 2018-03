© LIGHTFIELD STUDIOS / Fotolia.com Wer oft im Freien unterwegs ist, braucht ein robustes und wasserdichtes Outdoor-Smartphone.

Die Gründe für ein Outdoor-Handy oder -Smartphone sind vielfältig: Manch ein Nutzer muss beruflich bei Wind und Wetter raus, die anderen trotzen in der Freizeit den Elementen. Die einen sind einfach nur etwas schusselig, die anderen gehen gern auf Nummer sicher. Vorbei die Zeiten in denen für Handys und Smartphones galt: hart im Nehmen, aber einfach ausgestattet. Die Zahl der Outdoor-tauglichen Smartphones mit guter Ausstattung wächst.



Generell haben Sie bei der Suche nach einem robusten Handy oder Smartphone die Wahl zwischen staub- und wasserdichten Handys und Smartphones in allen Preisklassen sowie besonders stabilen, so genannten "ruggedized" Phones, die zusätzlich gegen Stöße und Stürze geschützt sind.

Wasserdichte Smartphones: Alle mit IP68

In der folgenden Galerie stellen wir Ihnen wasserdichte Smartphones vor, die nach Schutzklasse IP68 vor dem Eindringen von Wasser und Staub geschützt sind. Die Schutzklassen erklären wir weiter unten, in Kurzform: die 8 bedeutet, dass das Handy oder Smartphone nicht nur ein kurzes Wasserbad in geringer Tiefe übersteht, sondern bis zu 30 Minuten in bis zu 1,5 Metern Wassertiefe überlebt.

Galerie IP68 Wasserdichte Smartphones in der Übersicht Wir zeigen wasserdichte Smartphones, die nach IP68 geschützt sind. Neben echten Outdoor-Phones finden sich auch elegante Highend-Smartphones.

Ruggedized: Die ganz robusten Smartphones

Wichtig zu wissen: Ein staub- und wasserdichtes Handy ist nicht unbedingt stabil und robust. Stürze ins Wasser sind kein Problem, doch auf hartem Asphalt hilft im Zweifelsfall nur Glück oder eine stabile Schutzhülle. Oder Sie entscheiden sich gleich für ein so genanntes "ruggedized" Phone, dem man seine Robustheit in der Regel auf Anhieb ansieht. Wir stellen Ihnen interessante ruggedized Handys und Smartphones in der folgenden Galerie vor:

Galerie Outdoor-Smartphones Ruggedized Smartphones und Handys im Überblick Wasserdicht, staubgeschützt und stoßfest: Wir zeigen besonders robuste "ruggedized" Smartphones und Handys im Überblick.

IP67, IP68? Die Schutzarten kurz erklärt

Was ein Handy oder Smartphone ab kann, wird meist durch die sogenannte Schutzart angegeben. IP steht dabei für "International Protection" und gibt mit zwei Ziffern an, wie gut das Gehäuse eines elektrischen Gerätes gegen Staub, Stöße oder Wasser geschützt ist. Die erste Ziffer steht dabei für den Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern, vulgo Dreck und Staub, die zweite für den Schutz vor Wasser.

Beim Schutz gegen das Eindringen gibt es folgende Schutzklassen:

4: geschützt vor Eindringen von Fremdkörpern mit Durchmesser ab 1,0 mm

5: geschützt vor dem Eindringen von Staub in schädigender Menge

6: komplett staubdicht

Beim Schutz vor Wasser wird unterschieden nach Schutz vor:

4: Spritzwasser

5: Strahlwasser

6: starkes Strahlwasser

7: zeitweiliges Untertauchen

8: dauerhaftes Untertauchen

9: Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung

Mehr lesen Wasserschaden beim Smartphone Smartphone vor Wasser schützen: Das sollten Sie beachten Die häufigste Ursache für einen Totalschaden des Smartphones ist der Kontakt mit Wasser. Wir zeigen, wie Sie Ihr Handy vor Wasserschäden schützen.

Eine Alternative zu den IP-Schutzarten ist der Normenkatalog MIL-STD-810. Formal betrachtet handelt es sich dabei um einen auf rund 800 Seiten dargestellten Standard des US-Militärs, der Umwelt-Testbedingungen für militärische Ausrüstung spezifiziert. Er ist aber nicht bindend - welche Teile ein Handy-Hersteller umsetzt, ist ihm freigestellt. Häufig werden die Geräte nicht einmal wirklich dem Standard entsprechend getestet, sondern lediglich den Empfehlungen entsprechend konstruiert. „Müsste passen“ statt „Passt garantiert“.



