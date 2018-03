Galaxy S8+ vs. Mate 10 Pro: Duell der Super-Androiden Galaxy S8+ vs. Mate 10 Pro: Kamera, besondere Features und Fazit

© Samsung Das Galaxy S8 ist die Nummer eins unter den Smartphones in unserem Kamera-Test.

Kamera

Die Hauptkamera des Galaxy S8+ löst mit 12 Megapixeln auf und verfügt über Dual-Pixel-Technologie für bessere Farb- und Bildqualität sowie einen Autofokus. Die Frontkamera hat eine Auflösung von 8 Megapixeln. Beide Kameras besitzen Blenden mit einer Blendenzahl von f/1.7. Videos können in UHD 4K bei 30 Bildern pro Sekunde gedreht werden. In unserer Liste der besten Smartphone-Kameras rangiert das Galaxy S8+ aktuell noch an oberster Spitze.

Huawei setzt wie immer auf Kamera-Technologie von Leica und das auch nicht zum ersten Mal gleich in doppelter Zahl: Das Mate 10 Pro wurde mit einer Dual-Kamera bestückt, bestehend aus einem Monochrom-Sensor mit 20-Megapixel-Auflösung und einem RGB-Sensor mit 12-Megapixel-Auflösung. Die Blendenzahl liegt bei f/1.6. Die Frontkamera löst mit 8 Megapixeln auf und besitzt eine f/2.0-Blende.

Eine Besonderheit beim Mate 10 Pro ist, dass Hauwei dieses mal auf seinem Kirin-Chip eine KI-Komponente für die Kamera verbaut hat. Durch künstliche Intelligenz soll die Kamera die Umgebung des Motivs erkennen und dann Farben und Hintergrund entsprechend anpassen, zum Beispiel für einen Bokeh-Effekt. Zur Kamera-Software gehören außerdem optische Bildstabilisierung, ein Dual-LED-Blitz, zweifacher Hybrid-Zoom sowie Videoaufnahme in 4K. Da muss auch Huawei sich nicht verstecken.



Android-Version, Updates und besondere Features

Das Galaxy S8+ wurde zum Release mit Android 7 Nougat ausgeliefert, ein Update für Android 8 Oreo wird erst für Anfang 2018 erwartet. Ein Beta-Test für Android 8 auf Galaxy S8 und S8+ wurde von Samsung zwar bereits gestartet, wird aber zunächst nicht in Deutschland verfügbar sein.

© Samsung Samsung bietet das S8 oder S8+ immer wieder zusammen mit VR-Zuvehör zum Kauf an.​

Samsung hat den physischen Home-Button abgeschafft und durch eine virtuelle Navigationsleiste ersetzt, einen Fingerabdruck-Scanner gibt es auf der Rückseite neben der Kamera. Mit dabei ist auch ein Iris-Scanner als Sicherheits-Feature sowie ein eigener Sprachassistent mit künstlicher Intelligenz namens Bixby. Dieser ist jedoch bisher nur in Englisch und Koreanisch verfügbar.



Wer gerne Spiele am Smartphone spielt oder mit Film- und Fotomaterial experimentiert, für den hat Samsung passend zum Galaxy S8+ die VR-Brille Gear VR sowie eine 360-Grad-Kamera namens Gear360 im Angebot.

© Huawei Die Dual-Kamera auf der Rückseite stammt wieder von Leica.

Huawei liefert das Mate 10 Pro mit dem brandneuen Android 8.0 Oreo aus, darüber packen die Chinesen ihre eigene Benutzeroberfläche EMUI 8. Was die Firmware angeht hat Huawei dahingehend eindeutig die Nase vorne.



Das Mate 10 Pro hat wie das Galaxy S8+ keinen Home-Button und einen Fingerabdruck-Sensor auf der Rückseite. Einen Iris-Scanner gibt es nicht. Ein Sprachassistent mit künstlicher Intelligenz ist nicht vorinstalliert, aber natürlich stehen Google Assistant, Cortana, Alexa und Co. als Apps zur Verfügung.



Kurz vorgestellt: Huawei Mate 10 Pro Quelle: connect Ein Blick auf das animierte Datenblatt des Huawei Mate 10 Pro.

Fazit

Sowohl Samsung als auch Huawei haben hervorragende Smartphones auf den Markt gebracht, die nicht umsonst unsere connect-Bestenliste anführen. Beide Geräte haben von uns die Bewertung "sehr gut" erhalten, die Unterschiede befinden sich im Micro-Bereich. Ganz genau hat das Mate 10 Pro von uns eine Wertung von 89,6 Prozent bekommen, das Galaxy S8+ folgt mit einer Wertung von 89,4 Prozent.

Ganz egal, welches der beiden Smartphones man wählt, man kann damit kaum einen Fehler machen. Am Ende entscheiden vermutlich Vorlieben beim Detail: Wen das Design mit Cruved Edges mehr anspricht und wer Wert auf VR-Zubehör legt, der wird vermutlich zu Samsung greifen. Wer viel mit dem Smartphone fotografiert und Wert auf eine gute Akku-Ausdauer legt, der ist mit Huawei besser beraten. Das Mate 10 Pro hat immerhin die neueste Android-Version auf seiner Seite und wer ein wenig sparen will, der kann im Moment das S8+ günstiger bekommen als den Konkurrenten von Huawei.



