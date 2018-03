Die Smartphones und Phablets mit der besten Ausdauer

© daviles / Fotolia.com Wir stellen die Smartphones mit der besten Ausdauer vor.

Während ein Handy früher oft erst nach Wochen im Standby-Modus an die Steckdose musste, kann man bei manchem modernen Smartphone froh sein, wenn der Akku bis zum Abend durchhält. Dass dieser Vergleich ein wenig hinkt, ist klar. Schließlich ist ein Smartphone ein kleiner Computer mit einem leistungsstarken Prozessor, der entsprechend energiehungrig ist. Da ist es klar, dass es mehr Strom verbraucht, als ein herkömmliches Barrenhandy, das den Akku vor allem beim Telefonieren gefordert hat. Umso erfreulicher ist der Trend bei aktuellen Smartphones hin zu stärkeren Akkus und längeren Laufzeiten.

Dabei sind es oft nicht die teuersten Smartphones, die die beste Akkuleistung zeigen. Gerade im günstigeren Segment nutzen manche Hersteller gerne einen großen Akku als Alleinstellungsmerkmal, während man bei der restlichen Ausstattung preisklassengemäß Abstriche machen muss.

Man muss aber auch erwähnen, dass eine hohe Akkukapazität allein nicht automatisch eine lange Ausdauer verspricht. So braucht ein stärkerer Prozessor natürlich mehr Strom, ebenso ein helleres oder höher aufgelöstes Display. Eine bessere Ausstattung verlangt oft also auch nach mehr Akkuleistung. Umgekehrt können Energiesparfunktionen​ und eine gute Abstimmung der Software wiederum positiven Einfluss auf die Laufzeit haben.

Smartphone oder Phablet?

Insgesamt stellen wir aber fest, dass es sich bei den meisten Ausdauer-Champions um Phablets mit Displaygrößen von 5,5 Zoll und mehr handelt. Zwar brauchen die größeren Displays mehr Strom, doch in den größeren Gehäusen ist auch mehr Platz für einen leistungsstarken Akku. Dieser kann den Mehrverbrauch zumindest ausgleichen. Meist bleibt darüber hinaus auch noch mehr Ausdauer übrig. Von den kleineren Smartphones können da nur wenige mithalten.

Deshalb haben wir unsere Ausdauer-Bestenliste aufgeteilt in Smartphones unter 5,5 Zoll und Phablets ab 5,5 Zoll. So finden auch die Fans kleinerer Geräte in unseren Bildergalerien ihren Ausdauer-Champion.



Typische Ausdauer

Wie lange ein Smartphone im Betrieb durchhält, fasst connect in dem Wert„Typische Ausdauer“ zusammen, der einen Nutzungsmix darstellt.

Um einem Smartphone oder Phablet in der Disziplin Ausdauer auf den Zahn zu fühlen, bedarf es einiges an Grips und kostspieligem Mess-Equipment. Um auch unter Laborbedingungen eine möglichst realitätsnahe Nutzung und für jeden Testprobanden eine immer identische Testumgebung zu gewährleisten, nutzt connect eine eigene LTE-Zelle, über die die Probanden die Testinhalte Touchscreen-gesteuert automatisch abrufen. Diese stellen einen typischen Nutzungsmix mit dem Mobiltelefon nach, daher auch die Bezeichnung „Typische Ausdauer“ – und das unter den härtesten Bedingungen, denn über WLAN wären die Laufzeiten höher.

Die einzelnen Testinhalte und deren Gewichtung kann connect bei Bedarf dem aktuellen Nutzungsverhalten mit Smartphones und Phablets problemlos anpassen. Im Detail müssen die Testprobanden aktuell Musik und Videos mit 720p- und 1080p-Auflösung wiedergeben, sich durch Textdokumente scrollen, echte Internetseiten aufrufen und auch Fotos darstellen.​



Das connect-Testverfahren ist ein echter Härtetest für den Akku und simuliert die engagierte Nutzung von Smartphones und Phablets. Mit einem weniger ambitionierten Einsatz lassen sich in der Praxis oftmals auch längere Laufzeiten realisieren. Dabei gilt folgende Faustregel: Ein Modell, das in unserem Messverfahren mehr als fünf Stunden durchhält, bringt seinen Besitzer noch durch den Tag. Mit einem Smartphone das im connect-Test mehr als neun Stunden durchhält und somit in der Ausdauer-Oberliga mitspielt, kommt man abhängig vom Nutzerverhalten bis zu zwei oder sogar drei Tage ohne Steckdose aus.

Dieser lange Zeitraum dient nicht nur der Bequemlichkeit, ganz entscheidend wird davon auch die Lebenszeit des Akkus bestimmt, die – da meistens fest verbaut – gleichbedeutend mit der Lebenszeit eines Smartphones ist. Denn nach 800 kompletten Ladezyklen speichern viele Akkus nur noch etwa 50 Prozent ihrer Anfangskapazität. Ein Smartphone, das nicht täglich, sondern nur alle zwei Tage an die Steckdose muss, hat also grob gerechnet eine doppelt so lange Lebensdauer.​



Einblick ins Testlab Quelle: connect Bei der Messung der Sendeleistung eines Smartphones beim Telefonieren fährt eine Messantenne vertikal um das am künstlichen Kopf angebrachte Smartphone. Der künstliche Kopf steht auf einer horizontal drehbaren Plattform, so dass jeder Winkel erfasst wird.

