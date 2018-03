Zubehör für die Smartphone-Präsentation

MHL-Adapter

Der einfachste Weg, um Android-Geräte mit einem Beamer oder einem großen Bildschirm zu verbinden, ist der Anschluss über ein MHL-Kabel – das Akronym steht für „Mobile High Definition Link“. Diese Kabel verfügen meist über einen Micro-USB-Stecker zum Anschluss an Smartphones und einen HDMI-Stecker zum Anschluss an Ausgabegeräte; der USB-Stecker dient der Stromversorgung und muss ebenfalls ans Ausgabegerät oder ein Ladegerät angeschlossen werden. Das abgebildete Kabel von PhoneStar ist etwa für die meisten Samsung-Modelle geeignet und kostet neun Euro.

Anzeige

© PhoneStar MHL-Adapter

Kabelloser Presenter

Mit diesem cleveren Zubehör präsentieren Sie deutlich professioneller als mit dem Smartphone in der Hand: Ein kabelloser Presenter wie die Präsentationshilfe von Satechi (45 Euro) nimmt per Bluetooth Kontakt zu Ihrem Smartphone oder Tablet auf und verschwindet nahezu vollständig in Ihrer Hand. So können Sie bequem von einer Folie zur nächsten, von einer Animation zur folgenden und auch zurück springen, ohne Ihr eigentliches Präsentationsgerät – das vielleicht an einem Kabel hängt – berühren zu müssen.

© Satechi Satechi Präsentationshilfe

Apple TV

Wer häufiger mit seinem iOS-Gerät in denselben Räumen präsentieren will (etwa in einem Konferenzraum), der sollte über eine dauerhaft installierte, drahtlose Komfortlösung nachdenken. Hierfür eignet sich der Apple TV (ab 159 Euro) hervorragend: Am Beamer oder Bildschirm angeschlossen, ist er als drahtloser Empfänger für Bild und Ton von sämtlichen iOS-Geräten nutzbar, die ins selbe WLAN-Netzwerk eingebunden sind. Weil man neben dem Gerät selbst mehrere Kabel und eine Steckdose benötigt, ist der Apple TV jedoch keine gute Lösung für das mobile Präsentieren an wechselnden Einsatzorten.

© Apple Apple TV

Lightning-Digital-AV-Adapter

iOS-Nutzer müssen etwas tiefer in die Tasche greifen, um ihr Smartphone oder Tablet mit modernen Beamern und anderen Bildausgabegeräten zu verbinden. Den empfohlenen hauseigenen Adapter für den Lightning-Anschluss lässt man sich bei den Kaliforniern fürstlich entlohnen: Für 59 Euro erhält man einen Adapter, mit dem man nicht nur ein HDMI-Kabel, sondern auch ein weiteres Lightning-Kabel zur Stromversorgung andocken kann. Beide Kabel sind allerdings trotz des stolzen Preises nicht im Lieferumfang enthalten.

© Lightning Digital Lightning Digital AV Adapter

Microsoft Wireless Adapter

Wer sein Android-Smartphone beim Präsentieren kabellos nutzen will, wird ausgerechnet von Microsoft bestens bedient: Dort verwendet man die unter Androiden weit verbreitete Miracast-Technik im hauseigenen Wireless Adapter der 2. Generation. Der Adapter kostet rund 50 Euro und besteht aus einem Kabel mit zwei Enden, in denen sowohl die Adapter für Bild/Ton (HDMI) und Strom (USB) als auch die drahtlose Technik nach dem Wi-Fi-Standard 802.11n stecken. Microsoft verspricht: einstöpseln und loslegen!

© Microsoft Microsoft Wireless Adapter

Anzeige

Mehr zum Thema Sprachkurs auf dem Smartphone Sprachlern-Apps im Vergleich Wie gut sind Sprachlern-Apps auf dem Smartphone und können sie einen Sprachkurs ersetzen? Wir vergleichen vier beliebte Apps.

Bilder digitalisieren Fotoscanner-Apps im Vergleich Wir zeigen Ihnen, mit welchen Apps Sie Ihre alten Fotos digitalisieren können. Dabei gilt: Zusätzliche Funktionen kosten meist extra. Entspannung und Schlaf-Tracking Einschlaf- und Schlaftracker-Apps Vergleich Haben Sie Probleme beim Einschlafen? Wir stellen Apps vor, die beim Entspannen helfen oder die Schlafqualität tracken.

Einkaufszettel auf dem Smartphone Mobile Einkaufsliste: Einkaufsplaner-Apps im Vergleich Der Einkaufszettel wird aufs Smartphone ausgelagert und erlaubt das gemeinsame Planen und Teilen von Einkaufslisten. Wir stellen Einkaufs-Apps vor. Fitness-Apps Fit per Smartphone - 5 Fitness-Apps im Vergleich Mit Fitness-Apps trainieren Sie wann und wo Sie wollen. Dabei ist Ihr eigener Körper das Trainingsgerät und Ihr Wohnzimmer das Studio. Klappt das?