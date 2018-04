Norddeutsche HiFi-Tage

Die Norddeutschen HiFi-Tage, beziehungsweise die "Hörtest 2011", öffnet am ersten Februar-Wochenende unter dem Motto "Unterschiede hören" ihre Pforten in Hamburg. Der Eintritt ist frei.

Das Kofferradio ist eines der populärsten Symbole für die gute alte Zeit. Ein Sympathieträger, der in uns die Vorstellung erweckt, die 50er-Jahre wären eine einzige, fortgesetzte Landpartie gewesen, mit prall gefüllten Picknickkörben auf den Rückbänken offener Karmann Ghias. Vielleicht ist es auch das Improvisieren, das Unperfekte, das uns an diesem Bild so anzieht. Rein musikalisch gesehen waren Kofferradios eine Katastrophe.

Für Bill Haley And The Comets mag es noch ausgereicht haben, aber für jedes Streichquartett war das klassische Kofferradio eine Zumutung. Manchmal macht eben doch der Ton die Musik, und dieser Ton ist heutzutage in einer kaum vorstellbaren Weise realistisch reproduzierbar geworden. Welche Wege die großen und kleinen HiFi- und Highend-Schmieden dabei gehen, wird am 5. und 6. Februar auf der Hörtest 2011 gezeigt (www.hifitage.de).

Die Hörtest 2011 findet wie in den Vorjahren auch im Holiday Inn in Hamburg statt. Die Ausstellungsfläche von 14.000 m² bietet ausreichend Raum für Gespräche, Diskussionen und natürlich Präsentationen der führenden Hersteller auf dem HiFi- und HighEnd Sektor.

Der Eintritt ist frei. Die Messe ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Holiday Inn, Billwerder Neuer Deich 14, 20539 Hamburg, Tel.: 040/7884 0.

Die Ausstellerliste setzt sich wie folgt zusammen:

Quelle: HiFi Studio Bramfeld