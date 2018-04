S3 bald mit 128 GB und in schwarz?

Möglicherweise kommt im Oktober das Samsung Topmodell Galaxy S3 mit 64 Gigabyte Speicher zusätzlich zu den Versionen mit 16 GB und 32 Gigabyte Speicher. Auch eine schwarze Gehäuse-Variante scheint vor der Markteinführung zu stehen.

Angekündigt war die 64 GB-Version bereits bei der S3-Präsentation Anfang Mai. Im Oktober soll das Samsung Galaxy S3 (Connect-Testurteil "Sehr Gut" ) mit dem Riesenspeicher in Europa auf den Markt kommen, wie der Blog des britischen Elektronikhändlers Clove berichtet. Ergänzt um eine 64 Gigabyte MicroSD-Karte bietet dieses Samsung-Smartphone einen gigantischen Gesamtspeicher von 128 Gigabyte. Wie der britische Händler weiter mitteilt, soll das S3 mit 64 GB in einem schwarzen Gehäuse angeboten werden.

Bislang gibt in Europa das S3 nur in einem weißen und einem dunkelblauen Gehäuse. AT+T verkauft in den USA das S3 (mit LTE) zusätzliche auch in einem dunkelroten Gehäuse . Hier finden Sie alle Informationen über das Samsung Galaxy S3

