Mobiler Hotspot für unterwegs

Lindy-Elektronik nimmt jetzt einen mobilen Hotspot ins Programm. Der kompakte WLAN-Router kostet 54,90 Euro. Optional ist auch ein Akku-Pack für den Hotspot als mobiler Energielieferant verfügbar.

Fachhändler Lindy-Elektronik präsentiert mit dem WLAN Mobile Router einen kompakten Hotspot, der sich auf Reisen einsetzen lässt. Der mobile WLAN-Router (Standards: 802.11 b/g/n mit Verschlüsselungsfunktion) erlaubt den Zugang von Notebooks, Tablets, Smartphones oder Mediaplayer ins Internet auch ohne Kabelanschluss. So lässt er sich beispielsweise der Router als Hotspot in Hotelzimmer an einem kabelgebundenen Netzwerkanschluss einsetzen, um diverse WLAN-fähige Endgeräte ins Internet zu bringen. Neben der Internet-Sharing-Funktion können über die beiden USB-Buchsen auch Massenspeicher und Drucker angeschlossen werden. Den WLAN Mobile Router 52060 gibt es zusammen mit den vier wichtigsten Stecker-Anschlüssen für 54,90 Euro. Lindy liefert zum mobilen Router als optionales Zubehör auch einen Akku-Pack, der über die USB-Mini-Buchse des Routers angeschlossen wird. Beim Hersteller finden Sie weitere Infos zum mobilen Hotspot.