Update-Politik: Apple, Google, BQ

© connect iPhone 6s und iPhone 7

Apple

Der iPhone-Hersteller bietet branchenweit den besten Software-Support, was allerdings kein großes Kunststück ist, schließlich ist die Modellvielfalt überschaubar und Apple kontrolliert neben der Software-Basis auch die Hardware.

Bewertung: sehr gut​



iPhone 6

Marktstart Ende 2014 Preiskategorie Premium Software bei Start iOS 8 Patches bei Bedarf Versionsupdates iOS 9 (Ende 2015)/ iOS 10 (Ende 2016)

iPhone 6 Plus

​Marktstart ​Ende 2014 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​iOS 8 ​Patches ​bei Bedarf ​Versionsupdates iOS 9 (Ende 2015)/ iOS 10 (Ende 2016)​



iPhone 6

​Marktstart ​Ende 2015 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​iOS 9 ​Patches ​bei Bedarf ​Versionsupdates ​iOS 10 (Ende 2016)

iPhone 6s Plus

​Marktstart ​Ende 2015 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​iOS 9 ​Patches ​bei Bedarf ​Versionsupdates ​iOS 10 (Ende 2016)

Unboxing: iPhone 7 Plus Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH iPhone 7 Plus: Wir haben das Apple-Smartphone mit 5,5-Zoll-Display ausgepackt.

iPhone SE

​Marktstart ​Anfang 2016 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​iOS 9 ​Patches ​bei Bedarf ​Versionsupdates ​iOS 10 (Ende 2016)

© connect Google Pixel

Google



Wenig überraschend bietet Android-Entwickler Google den besten Software-Support für Android-Smartphones. Die Nexus- und Pixel-Geräte werden bis zu drei Jahre mit neuen Versionen versorgt, es gibt monatliche Sicherheitsupdates. Für Pixel und Pixel XL garantiert Google Versionsupdates über zwei Jahre und Sicherheitsupdates für drei Jahre.​

Bewertung: sehr gut​​



Nexus 6

​Martkstart ​Ende 2014 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 5.0 ​Patches ​monatlich ​Versionsupdates ​Android 6.0 (Ende 2015)/ 7.0 (Ende 2016)

Nexus 6P

​Marktstart ​Ende 2015 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches ​monatlich ​Versionsupdates ​Android 7.0 (Ende 2016)

Nexus 5X

​Markstart ​Ende 2015 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches ​monatlich ​Versionsupdates ​Android 7.0 (Ende 2016)

Pixel (XL)

​Marktstart ​Ende 2016 ​Preiskategorie ​Premium ​Software bei Start ​Android 7.0 ​Patches ​monatlich ​Versionsupdates ​aktuellste Version installiert

© BQ BQ Aquaris U Plus

BQ



Der spanische Hersteller überzeugt mit einem konsequenten Software-Support, der bis in den Einsteigerbereich hinunterreicht. Das erklärte Ziel ist es, für alle Geräte mindestens zwei neue Android-Versionen per Update zu liefern, Sicherheitspatches werden zwei Jahre in zweimonatigen Abständen bereitgestellt. Alle Software-Versionen werden zudem transparent auf einer Website veröffentlicht, hier findet der Nutzer auch ein Flash-Tool für manuelle Updates. Weiter so!​​

Bewertung: sehr gut​​



BQ M5

​Marktstart ​Mitte 2015 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 5.0 ​Patches ​alle zwei Monate ​Versionsupdates ​Android 6.0.1 (Mitte 2016)

BQ X5

​Marktstart ​Ende 2015 ​Preiskategorie ​Einsteiger ​Software bei Start ​Android 5.1 ​Patches ​alle zwei Monate ​Versionsupdates ​Android 6.0.1 (Mitte 2016)

BQ X5 Plus​

​Marktstart ​Mitte 2016 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches ​alle zwei Monate ​Versionsupdates ​Android 7.1.1 (Anfang 2017)

BQ Aquaris U Plus

​Marktstart ​Ende 2016 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches ​alle zwei Monate ​Versionsupdates ​Android 7.1.1 (Anfang 2017)

BQ Aquaris U

​Marktstart ​Ende 2016 ​Preiskategorie ​Mittelklasse ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches ​alle zwei Monate ​Versionsupdates ​Android 7.1.1 (Anfang 2017)

BQ Aquaris U Lite

​Marktstart ​Ende 2016 ​Preiskategorie ​Einsteiger ​Software bei Start ​Android 6.0 ​Patches ​alle zwei Monate ​Versionsupdates ​Android 7.1.1 (Anfang 2017)

