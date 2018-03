© Evernote Evernote

Evernote

4.4

iOS

iTunes

Evernote hat für uns zwei entscheidende Stärken: Egal, ob Sie Notizen nun per Desktop-Anwendung, über die Website, per Smartphone- oder Tablet-App eingeben - dank Online-Synchronisation steht alles auf allen Geräten bereit. Außerdem geht Evernote im Funktionsumfang weit über einfache Textnotizen hinaus und kann auch Fotos und Audiodateien aufnehmen.

Dank dieser Funktionen eignet sich Evernote für so einiges: Gedächtnisstützen, Einkaufszettel, Todo-Listen, Meeting-Notizen und vieles mehr. Sogar ganze Webseiten lassen sich in Evernote speichern. Auch deshalb eignet sich der Dienst zur Unterstützung von Rechercheaufgaben.

Die iPhone-App bildet einen guten Teil des Leistungsumfangs von Evernote auf Apples Smartphone ab. Textnotizen lassen sich umfangreich formatieren und strukturieren. Kamera und Mikrofon des iPhones nutzt Evernote, um Fotos und Sprachnotizen aufzunehmen.

Bilder werden automatisch durch eine Texterkennung in der Cloud gejagt. Ihr Einverständnis vorausgesetzt speichert Evernote auch den Ort, an dem Sie eine Notiz angelegt haben. All das erleichtert das Wiederauffinden von Notizen.

Über die Jahre hat Evernote einen erstaunlichen Reifegrad erlangt, erkennbar an Details wie diesem: Legen Sie eine neue Notiz während eines im iPhone-Kalender eingetragenen Termins ein, verwendet Evernote automatisch den Termin-Betreff als Namen für die neue Notiz. Andererseits hat gerade das letzte Update der App nicht gänzlich gut getan - zahlreiche Nutzer beschweren sich über eine Verschlechterung bei der Verschlagwortung von Notizen.

Preis und Verfügbarkeit

Evernote ist ein kostenfreier Download aus Apples AppStore. Der Online-Dienst selbst ist ebenfalls gratis verfügbar, wenngleich es einen kostenpflichtigen Pro-Tarif gibt, der einige Zusatzfunktionen bietet und mehr neue Notizen pro Monat speichern kann. Ihre mit Evernote erfassten Daten werden automatisch auf den Online-Servern des Anbieters gespeichert.

