Fernsehrituale haben sich über die Jahre gebildet und gehalten. So sind auch heute die 20-Uhr-Nachrichten bei vielen ein fester Bezugspunkt im Tagesablauf. Doch nicht jeder schafft es, Punkt acht vor dem Fernseher zu sitzen - zumal es auch nicht gerade entspannt, sich deswegen abzuhetzen. Dem tragen die Sender schon seit einiger Zeit Rechnung, indem sie Mediatheken im Internet bereitstellen, in denen man sich Sendungen auf Abruf anschauen kann.

Das Problem: Man muss dazu den PC oder den Laptop hochfahren und kann sich ohne Heimnetzwerk oder lästige Verkabelung das Gewünschte erst nicht bequem im TV ansehen. Genau hier setzen moderne Fernseher an.

Sie bieten dank Internetzugang auch vom Sofa aus Zugriff aufs Netzgeschehen. Ganz so flexibel, wie man das von Computern gewohnt ist, geht die Sache freilich nicht vonstatten. Das allgegenwärtige Zauberwort heißt aber auch in der TV-Branche "Apps" - so reicht in der Regel die Fernbedienung, um bequem zwischen den jeweiligen Onlineangeboten auswählen zu können. Und die können sich mittlerweile sehen lassen: Neben den neuesten Nachrichten auf Abruf bieten die Internetfernseher auch Onlinevideotheken, in denen man auf Knopfdruck Filme ausleihen und sogar kaufen kann.

Doch nicht nur für passiven Genuss ist in der neuen Fernsehwelt gesorgt: Wer will, kann bei manchen Angeboten sogar Videotelefonie per Skype nutzen oder das Geschehen auf Facebook und Twitter mitverfolgen. Noch freier bewegt man sich per Browser im Netz, den jedoch nicht jeder Internetfernseher bietet. connect hat sich die Onlinedienste der vier Hersteller Panasonic, Philips, Samsung und Sony angeschaut:

Bildergalerie Galerie Fenster zur Welt Fernseher mit Internetzugang im Test

