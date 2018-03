iPhone X: Apps komplett beenden

© Screenshot WEKA / connect Erst wenn die roten Minus-Symbole angezeigt werden, kann man eine App auf dem iPhone X komplett schließen.

Das iPhone X hat keinen Home-Button mehr. Dadurch hat sich auch bei der Bedienung des neuen iPhone einiges geändert. Viele Funktionen des Home-Button wurden durch Wischgesten auf dem Display ersetzt. Auch zum vollständigen Beenden einer App, etwa wenn diese nicht mehr reagiert oder sie einfach nicht im Hintergrund weiter laufen soll, muss man nun anders vorgehen. So können Sie das Schließen einer App auf dem iPhone X erzwingen:

1. iPhone X: Multitasking-Übersicht öffnen

Bisher musste man auf dem iPhone zweimal den Home-Button drücken, um in die Multitasking-Ansicht zu gelangen, wo man einen Überblick über alle geöffneten Apps erhält. Ohne Home-Button hat sich diese Geste auf dem iPhone X verändert. Jetzt muss man vom unteren Bildschirmrand zur Mitte streichen und dort kurz verharren, bis die App-Übersicht erscheint. Anschließend nimmt man den Finger vom Display und kann dann wie gewohnt durch die Apps blättern, die im Hintergrund geöffnet sind.



2. iPhone X: App schließen

Möchte man eine App komplett schließen, hat es bisher gereicht, die App in der Übersicht nach oben wegzuwischen. Auf dem iPhone X führt das aber nur dazu, dass die App minimiert wird und man auf den Homescreen zurückkehrt. Die App läuft weiterhin im Standby.



Um sie zu beenden, muss man in der Multitasking-Übersicht auf die App drücken, bis ein rotes Minus-Symbol an der linken oberen Ecke erscheint. Wenn man dieses Symbol antippt, wird die App geschlossen. Solange das Minus-Symbol angezeigt wird, kann man die App auch nach oben wegwischen und auf diese Weise schließen. Die alte Geste ist also auch auf dem iPhone X nicht komplett verloren gegangen.



