Es sind turbulente Zeiten: Europa steckt in der Schuldenkrise, dem Rest der Welt geht's nicht viel besser. Doch noch steht nicht alles am Abgrund, und schon gar nicht die IT- und Telekommunikationsbranche in Deutschland. Im Gegenteil: Laut dem Branchenverband Bitkom legt der ITK-Markt zu und soll 2012 erstmals die Umsatzmarke von 150 Milliarden knacken.

120 Millionen Gigabyte in 2011

Gewaltiger Umsatzbringer sind Smartphones und neuerdings Tablet-PCs, die die mobile Datennutzung explosiv in die Höhe treiben: Laut der aktuellen TKMarkt-Studie 2011, die die Unternehmensberatung Dialog Consult gemeinsam mit dem Verband der Anbieter von Telekommunikation und Mehrwertdiensten (VATM) durchgefu?hrt hat, ist die Datenmenge im Mobilfunk pro Nutzer um mehr als 80 Prozent gestiegen. Das Gesamtvolumen der u?bertragenen Datenmenge in 2011 schätzt die Studie auf u?ber 120 Millionen Gigabyte. Der enorme Anstieg bei jahrelang sinkenden Datenpreisen bereitet den Mobilfunkbetreibern allerdings zunehmend Kopfzerbrechen.

Datendrosselung ab 200 MB

Mit dem Aufkommen der modernen Internetphones hat sich bei nahezu allen Anbietern die Datenflat durchgesetzt. Das ermuntert natu?rlich die Kunden: So surft man mittlerweile per Datenflat mit bis zu 7,2 Mbit/s fu?r weit unter 15 Euro pro Monat. Was die Verbraucher freut, bringt die Mobilfunker in Bedrängnis - denn die Netzkapazitäten werden knapp. Deshalb sind die Surfpauschalen auch limitiert - oft wird schon ab 200 MB das Tempo gedrosselt. Doch bei der Maßnahme wollen es die Mobilfunker nicht belassen und sind dabei, Strategien und Tarifmodelle zu entwickeln, um ihre enormen Netzinvestitionen zu refinanzieren. Das belegt auch die Studie von Amdocs, dem fu?hrenden Anbieter von Customer-Management-Systemen, der die 30 größten TK-Anbieter in Europa, Nordamerika und Asien zu ihren Tarifplänen befragt hat. Die Ergebnisse sind in den Grafiken veranschaulicht, die Sie weiter unten finden.

86 Prozent mit Stufentarifen

Laut der Amdocs-Studie werden sich die Mobilfunkbetreiber in Ku?rze von Flatrates und All-youcan-eat-Modellen verabschieden: 86 Prozent der Anbieter planen schon in den nächsten sechs bis zwölf Monaten Stufenpreistarife einzufu?hren. Die meisten liebäugeln auch mit personalisierten Paketangeboten, mit denen sie unterschiedliche Kundensegmente und Nutzungsarten bedienen können. Laut Amdocs können das individuelle Tarifmodelle mit flexiblen Bandbreiten sein - beispielsweise ein monatliches Basispaket zum Fixpreis, bei dem man etwa fu?r die tägliche E-Mail-Kommunikation nicht das höchste Tempo bekommt, aber am Wochenende einen volumenintensiven Film per High-Speed herunterladen kann. Kommt der Kunde mit der Bandbreite nicht aus, kann er das Paket jederzeit aufstocken. Idealerweise kann er per App auch den aktuellen Stand einsehen und bekommt kurz vor Erreichen der gebuchten Grenze eine Meldung mit dem Hinweis auf Erweiterungsmöglichkeiten.

Damit wären Horror-Rechnungen passe. Guy Hilton, Marketing-Chef von Amdocs, denkt sogar u?ber ein Familienpaket nach, das "ein Gesamt-Datenlimit fu?r die ganze Familie setzt und verschiedene Zugangsregeln pro Mitglied erlaubt". Was auch kommt, connect bleibt dran.

