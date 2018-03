Talking Phrasebooks

© Screens: naviconnect Sprachsteuerung: Alle Sätze sind in Kategorien geordnet

Anzeige

Auf ihrer Website stellen sich die Briten aus Dorset als eine Gruppe von Hochland-Berggorillas vor, die es vorzieht, sich mit Bananen bezahlen zu lassen - originell.

Aber die Insulaner besitzen auch ein erstaunlich gutes Sprachgefühl: Die Coolgorilla-Wörter bücher für Redewendungen sprechen fließend und verständlich Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch oder Japanisch.

© Archiv Quasselknopf: Ein Druck auf den Lautsprecher - und das iPhone spricht japanisch

Englisch muss der Benutzer ihrer Programme beherrschen, denn sonst kann er die Redewendungen, die das iPhone übersetzen und sprechen soll, nicht auswählen. Und das geht so: Die Phrasen sind in Kategorien eingeteilt.

Will man also etwa mit einer Japanerin oder einem Japaner flirten, tippt man unter "Socializing/Ice Breakers" an "I'm here to become a sumo wrestler" und das iPhone parliert locker "Watashi wa sumohtorini narini kimashita". Ein Top-Programm für mutige Sprachreisende .

Preis: 0,79 Euro

Anzeige

Mehr zum Thema Hingeschaut Praxistest Apple iPhone 4 Das iPhone 4 keine erneute Revolution - es ist eine konsequente und logische Weiterentwicklung des erfolgreichen Konzepts.

Video Bildschirmfoto mit iOS Screenshot beim iPhone erstellen Mit dem Apple iPhone lassen sich ganz einfach Screenshots erstellen. Wir zeigen den nötigen Griff. iPhone-Tausch Apple nimmt altes iPhone in Zahlung Bei Rückgabe eines alten Modells können Kunden das neue iPhone vergünstigt erhalten. Auch online bietet der Apple Store eine Möglichkeit der…

Gerüchte, News zum Release iPhone 7 mit Rauchmelde-Sensor? Der iPhone 7 Release ist im Herbst 2015 - connect sammelt Fakten und Gerüchte. Hat das neue iPhone etwa einen Rauchmelde-Sensor? Explosionsgefahr bei Apple iPhone 6 Plus in Hongkong explodiert Trotz offiziellen Apple-Zubehörs soll in Hongkong ein iPhone 6 Plus den Ladevorgang nicht überlebt haben. Besteht ein Sicherheitsrisiko für Nutzer?