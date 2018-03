Die Technik hinter EntertainTV der Telekom EntertainTV: Kanalwechsel, Übertragung und Cloud-Recording

© Telekom Die vielen Komfortfunktionen die EntertainTV bietet, benötigen sehr viele Serverkapazitäten.

Die Kunst komfortabler Technik ist, auch komplizierte Funktionen für den Nutzer einfach aussehen zu lassen. Dieses Kunststück ist der Telekom bei EntertainTV mit Sicherheit gelungen.

Viele Server mit Spezialaufgaben

So steht gerade hinter den neuen Funktionen von EntertainTV ein riesiger Aufwand spezialisierter Server. Die Basis für diese Funktionen stellt das sogenannte Headend in Unterföhring bereit – ein eigenes Rechenzentrum, in dem die Signalverarbeitung und Aufbereitung der empfangenen Hinter der einfachen und komfortablen Bedienung der neuen EntertainTV Funktionen steckt enormer technischer Aufwand. Ein ausgeklügeltes Zielnetz sorgt dann für die Weiterleitung zu „Edge-Sites“ in den einzelnen Städten und schließlich zu den Media Receivern der einzelnen EntertainTV-Teilnehmer.

Dabei basiert die Übertragung auf dem Multicast-Prinzip: Auch wenn es in EntertainTV Hunderte empfangbare Sender gibt, wäre es ineffizient, einen individuellen IP-TV-Stream vom Headend zu jedem Teilnehmer zu übertragen.

Stattdessen erhalten alle Empfänger, die dasselbe Programm sehen, auch denselben, einheitlichen Datenstrom. Allerdings muss dieses Verfahren mit weiteren Maßnahmen unterstützt werden – so sorgt etwa ein sogenannter Retry-Server dafür, dass verlorengegangene Datenpakete doch noch möglichst bei jedem einzelnen Media Receiver ankommen.

Fürs schnelle Umschalten zwischen TV-Kanälen speichert ein Fast Channel Change Server (FCC-Server) die nötigen Zwischen-Pakete. Und auch für die Restart-Funktion und das Cloud-Recording betreibt die Telekom leistungsstarke, spezialisierte Zentralrechner.

© Weka Die TV-Sender liefern ihr Programm leitungsgebunden oder per Satelit ans Headend in Unterföhring bei München.

Live-TV - Kernstück von EntertainTV

Das Herzstück von EntertainTV sind die live empfangbaren TV-Sender. Ihre Aufbereitung erfolgt im IP-TV-„Headend“ in Unterföhring.​ Die Sender schicken ihr Programm auf verschiedene Weise ans Headend – etwa per Direktanlieferung leitungsgebunden oder via Satellit.

Im Headend werden die Signale durch Decoder und Encoder verarbeitet, um die von EntertainTV benötigten Auflösungen und Videoqualitätsprofile zu berechnen. Wo notwendig, werden die Signale zusätzlich verschlüsselt.​



