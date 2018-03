Acer Iconia B1 im Test Datenblatt Wertung

© Acer Acer Iconia B1

Jetzt kaufen EUR 149,90

sehr günstiger Preis einfache Bedienung

einfache Bedienung Micro-SD-Card-Slot

Micro-SD-Card-Slot flottes Bedientempo

flottes Bedientempo Dual-Core-Prozessor mit 1,2 GHz

Dual-Core-Prozessor mit 1,2 GHz leicht und kompakt Contra durchschnittliche Ausdauer

durchschnittliche Ausdauer geringe Helligkeit

geringe Helligkeit wenig Schnittstellen

wenig Schnittstellen wenig Ausstattung

wenig Ausstattung keine Hauptkamera

keine Hauptkamera einfache Haptik 46,0%

Das Iconia B1 von Acer ist aktuell in aller Munde. Kein Wunder, schließlich wird das 7-Zoll-Tablet für unglaubliche 119 Euro verkauft - und das ist nicht mal der Straßenpreis, sondern die Preisempfehlung des Herstellers.

Gehäuse und Verarbeitung

An welchen Stellen Acer den Rotstift angesetzt hat, wird bereits beim Blick auf den Lieferumfang klar. Neben Ladegerät, Datenkabel und Anleitung hat das Iconia B1 nichts weiter dabei. Auch die Haptik zeigt deutlich, wo gespart wurde. So besteht die Rückseite spürbar aus dünnem Plastik, das bei Druck leicht knarzt und auch nachgibt. Farbe bringt der blaue Rahmen ins Spiel, die intuitive Bedienung garantiert Android in der aktuellen Version 4.1.2, das Gewicht liegt bei lediglich 311 Gramm.

Performance und Display

Auch am Bedientempo gibt es nichts auszusetzen - ein Dual-Core-Prozessor mit 1,2 GHz Taktfrequenz sorgt für eine richtig gute Peformance. Und das Display? Die TFT-Anzeige ist zwar deutlich besser als bei vielen Billig-Konkurrenten, aber absolut gesehen immer noch schwach.

Das taugt Windows RT für Tablets

So zeigt es bereits bei leichtem Druck unschöne Moires, und die Helligkeit von 206 cd/m2 ist zu wenig, um auch bei direkter Sonneneinstrahlung noch ablesbar zu sein. Die Auflösung mit 600 x 1024 Pixeln liegt dagegen im grünen Bereich.

© connect Für ein Tablet dieser Preisklasse ist die Blickwinkelabhängigkeit als recht ordentlich zu bewerten. Lediglich die geringe Helligkeit muss sich das Iconia B1 ankreiden lassen.

Ausdauer und Aussattung

In puncto Ausdauer muss sich das Iconia B1 allerdings Kritik gefallen lassen: 4:13 Stunden im Alltagsmix sind durchwachsen. Das Einsatzgebiet von solchen Tablets ist häufig eher das Wohn-, Schlaf- oder auch Hotelzimmer, und da kann das Iconia B1 mit seinem a/b/g/n-WLAN punkten, das besonders schnelle Datenraten erlaubt. Per Bluetooth gelingt auch der Kontakt zu Zubehör.

Von den nominell 8 GB internem Speicher bleiben für den Nutzer knapp 6 GB übrig, der Umgang mit HD-Videos war für das Acer kein Problem. Besondere Softwarelösungen oder Apps gibt es jedoch keine.

