Alcatel One Touch Idol X+ im ersten Test

Alcatel One Touch Idol X+: Erster Eindruck

Nachdem bereits das Idol X die Note "Sehr gut" im Labortest abräumen konnte, setzt Alcatel One Touch mit dem Idol X+ nochmals ein gehöriges Pfund obendrauf.

Das Android-4.2-Modell ist mit nur 8 Millimetern Höhe nicht nur ein echter Flachmann, sondern geht mit seinem eleganten und hochwertigen Gehäuse auch als Designstück durch. Die Anfassqualität und die Materialgüte waren bereits bei den gezeigten Vorserienmodellen beeindruckend hoch. Hübsch sind auch die Farbvariationen mit weißer oder schwarzer Front und zum teil farbigen Rückseiten.

Eines der absoluten Highlights am Idol X+ ist aber ohne Zweifel das 5 Zoll große Full- HD-Display: Die IPS-Anzeige strahlte enorm hell, lieferte ein unglaublich sauberes Weiß und eine derart brillante Darstellung der Inhalte ab, dass es eine reine Freude war. Größtes Manko, neben dem Verzicht auf LTE, ist jedoch auch hier - wie bereits beim Idol X - der Speicher.

Alcatel zeigt Fire C, Fire E, Fire S und Fire 7

Das Dual- SIM-Modell verzichtet erneut auf einen Micro-SD-Slot und kann lediglich 12,3 Gigabyte an internem Speicher anbieten - deutlich zu wenig für App- und Multimedia-Fans. Hier sollte Alcatel One Touch schnellstens für Abhilfe sorgen, um auch tatsächlich im Konzert der ganz großen Smartphones vom Schlage eines Samsung Galaxy S4, eines HTC One oder eines Sony Xperia Z1 mitspielen zu können.

Die Kraft der acht Herzen

Was die Performance angeht, steht das Idol X+ dafür in der ersten Reihe, denn das schicke Smartphone kann nicht nur von außen begeistern, sondern auch von innen. Dort führt der Octa-Core-Prozessor MT6592 von Mediatek das Regiment, der pro Kern ein Tempo von 2 GHz liefert und das Idol X+ mit einem beeindruckend schnellen Bedientempo adelt.

Einen richtig guten Eindruck konnte zudem die intuitiv bedienbare und eigenständige Benutzeroberfläche hinterlassen. Bleibt zu hoffen, dass Alcatel One Touch das Idol X+ schnell in Deutschland auf den Markt bringt - und damit auch ins connect-Labor.

Alcatel One Touch Idol X+: Kaufen oder Warten?

Mit dem Idol X+ bringt Alcatel One Touch ein neues Flaggschiff mit einer hervorragenden Ausstattung auf den Markt. Zu den Highlights gehören ein Full-HD-Display, ein Achtkern-Prozessor und ein edel verarbeitetes Gehäuse.

Wer auf LTE und einen austauschbaren Akku verzichten kann und mit dem etwas knapp bemessenen Speicher zurecht kommt, bekommt mit dem Idol X+ ein Top-Smartphone. Ende April, Anfang Mai soll das Idol X+ in Deutschland auf den Markt kommen, die Preisempfehlung soll bei 399 Euro liegen.

Technische Daten

Maße: 141 x 69 x 8 mm

Gewicht: 125 g

Display: 5 Zoll, Full-HD-Auflösung

Prozessor: Octa-Core-CPU MT6592 von Medietek

Speicher: 12,3 GB verfügbar, nicht erweiterbar

Kamera: 13 Megapixel

Betriebssystem: Android 4.2.2

Alcatel One Touch Idol X+

