© Audeze Audio,Kopfhörer,Audeze,LCD-3

Pro beste Messwerte

beste Messwerte differenzierter und entspannter Klang Contra

Anzeige

Magnetostaten sind unter Kopfhörern echte Exoten. Doch liegen gerade hier die Vorteile der Technik auf der Hand. Der Abstand zum Ohr ist denkbar klein, Raumeinflüsse gibt es nicht und die bewegte Fläche im Audeze LCD-3 ist unvergleichlich größer als bei konventionellen Kopfhörern. Der Membran, eine mit Metall bedampfte Folie, genügen geringste Auslenkungen, um satte Pegel zu erzeugen.

Kaufberatung: Die besten Kopfhörer bis 300 Euro

Im LCD-3 ist es den Entwicklern gelungen, die leitfähige Beschichtung deutlich stärker auf die hauchdünne Folie zu bannen als üblich. Das Ergebnis sind beste Messwerte nahe am Laborrekord, selbst im Bass und mit hohen Pegeln ist der LCD-3 praktisch klirrfrei.

Die in edles Zebrano-Holz gefassten und mit geschmeidigem Leder gepolsterten Wandler werden paarweise auf 0,5 Dezibel Genauigkeit selektiert; der LCD-3 komplett in den USA gefertigt. Ein Aufwand, der sich in einem denkbar differenzierten und entspannten Klang

wiederspiegelt. Greifbar, geradezu intim erklingen Stimmen, als wäre man mit den Künstlern auf Du und Du. Der Audeze LCD-3 ist ein Meisterwerk, dem man einen gebührenden Kopfhörerverstärker gönnen sollte.

Download: Technische Daten:Audeze LCD-3

Anzeige

Mehr zum Thema Kopfhörer AKG K 545 im Test 80,0% Der AKG K 545 basiert auf dem weltweit anerkannten K 550, hat aber dessen Gene noch einmal gekonnt modernisiert. Wir…

Kopfhörer Focal Spirit Classic im Test Mit dem Spirit One feierte Focal einen fulminanten Einstieg in die Welt der Kopfhörer. Der Spirit Classic legt nach. Was leistet der Kopfhörer im… Kopfhörer HiFiMan HE-500 im Test Magnetostaten ziehen Musikfreunde besonders an. Das gilt dank des HiFiMan HE-500 jetzt auch für Kopfhörer. Wir haben den Over-Ear-Kopfhörer getestet.

Kopfhörer JBL Synchros S 500 im Test Der JBL Synchros S 500 ist mit Profi-Technik ausgestattet und verfügt über Aktivtechnologie. WIe schlägt sich der Kopfhörer im Test? Kopfhörer NAD Viso HP 50 im Test 82,0% Ein Kopfhörer wie aus einem Guss. Elegant und edel kommt der NAD Viso HP 50 daher und klingt begnadet fein, wie der Test…