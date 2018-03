Audio Research LS-17 Datenblatt

Eingehende Signale - durchgeschaltet per Relais-Bank direkt an der Rückwand - verstärkt die Vorstufe zunächst mit klirrarmen JFET-Transistoren, um sie im nachfolgenden Pegel-Stellwerk gleich wieder einzubremsen. Statt eines einzelnen Stereo-Regelchips sitzen im LS-17 wegen des durchgehend symmetrischen Signalwegs vier Widerstands-Netzwerke. Auf diese folgen endlich die Röhren, zwei 6H30 aus russischer Produktion, die neben besonders hoher Lebenserwartung auch eine niedrige Mikrofonie-Empfindlichkeit aufweisen sollen, aber dennoch zusätzlich mit Gummi-Ringen bedämpft sind.

Neben zwei symmetrischen und drei Cinch-Eingängen (zuzüglich eines Tape-Monitors) bietet die LS-17 auch ein "Processor"-Hintertürchen, das an Vorverstärkung und Pegelstellern vorbei direkt in die Ausgangsstufen führt - ideal beispielsweise, wenn in einer kombinierten High-End- und Heimkino-Anlage auf Knopfdruck ein Surround-Preamp die Regie übernehmen können soll.

Hörtest:

Für High-Ender im Telegrammstil: eher trockene Klangfarben, sehr direkte Ansprache, gigantische Bühne, ausreichend Dynamik auch für etwas schwierigere Boxen, kein Tiefbasswunder. Eigenschaften, die im Übrigen exakt so auch für die Vorstufe gelten. Trotz des Preisunterschieds bilden die beiden ein perfektes Paar.

Audio Research LS-17

Hersteller Audio Research Preis 4000.00 € Wertung 115.0 Punkte Testverfahren 1.0

