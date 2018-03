Bose Soundtouch 10 im Test

© Bose Der Bose Soundtoch 10 ist höher als breit und soll nur in aufrechter Form gebraucht werden. Das geht auch auf das Monokonzept der Box zurück.

Trotz seiner geringen Größe gibt der Bose Soundtouch 10 eine erstaunlich große Spanne des Frequenzgangs wieder. Er kommt in Höhen, in denen andere Bluetooth-Speaker längst aufgegeben haben und tiefer als die meisten seiner Mitbewerber. Dazu hat Bose in die Kiste mit den psychoakustischen Tricks gegriffen. Die Box baut zwar keine besondere Bühne auf, was für einen Monospeaker sowieso schwierig ist, der Sound ist aber überall im Raum recht gleichmäßig zu hören, ohne außerhalb des Sweetspots zu sehr abzufallen.

Gefüttert werden kann der Bose Soundtouch 10 zum Beispiel mit Musik vom PC oder einer NAS-Quelle, mit Daten, die über Bluetooth vom eigenen Handy kommen oder via WLAN mit vielen Webradios und Musikstreaming-Diensten wie Spotify oder Deezer.

Obwohl das Gerät mit einer Fernbedienung geliefert wird, beginnt der eigentlich Bedienkomfort erst bei der App für iOS und Android. Mit dieser App kann die Box, genau wie alle anderen Modelle der Soundtouch-Reihe, vom Smartphone oder Tablet aus bequem gesteuert und mit der Musik aus den entsprechenden Quellen versorgt werden.

© Bose Auf die Tasten eins bis sechs können Radiosender gelegt werden – so spielt die Musik auf Knopfdruck.

Wenn mehrere Boxen in verschiedenen Räumen des Hauses stehen und alle über WLAN mit dem Heimnetzwerk verbunden sind, kann so über die App festgelegt werden, welche Musik in welchem Raum laufen soll. Zwischen den Boxen entsteht dann keinerlei Versatz.

Fazit

Abschließend bleibt zu sagen, dass der Bose Soundtouch 10 für seine Größe guten Klang abliefert. Bose wird seinem Ruf gerecht und präsentiert ein komfortables Bedienkonzept mit vergleichsweise beeindruckendem Bass.

Bose SoundTouch 10 Wireless Speaker, Werbespot Quelle: Bose Bose SoundTouch 10 Wireless Speaker, Werbespot

