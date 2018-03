Denon AVR-4308 Datenblatt

Nochmals 500 Euro über dem Onkyo TX-NR 905 lockt der Denon AVR-4308 mit Audyssey-Einmessung und renommiertem Bildprozessor - diesmal vom Spezialisten Faroudja, qualitativ etwa auf dem Niveau des Reon im Onkyo und damit auch knapp vor dem Anchor-Bay-Chipsatz im Yamaha RX-V 3800 .

Als einziger Receiver am Markt besitzt der Denon neben dem UKW- einen DAB-Tuner. Die Alleinstellung ist verständlich, das Feature so teuer wie nutzlos: Das "Digital Radio" verschlingt Steuermilliarden und spuckt, wenn Empfang überhaupt möglich ist, im Schnitt eine Handvoll brauchbarer Programme aus. Das ist zu wenig, um UKW auszustechen. Und mit maximal (!) 192 kb/s Datenrate zu schlecht, um mit DVB-S-Radio mitzuhalten.Bleibt als Trost für die Denon-Designer (die das Feature wohl den DAB-begeisterten Briten zuliebe eingebaut haben) die Anerkennung ihrer Netzwerk-Kompetenz - und viel Lob für den Klang.

Hörtest

Der Denon setzte sich im Test mit der Live-HD-DVD von The Cream souverän vor die beiden Mitbewerber. Die Londoner Royal Albert Hall wirkte via Denon einfach größer, das Gefühl des Dabeiseins war stärker. Besonders eindrucksvoll das Umschalten zwischen DTS-HD-Master-Tonspur (hier 5.1 mit 24 Bit und 48 Kilohertz) und der Standard-DTS-Version: verblüffend, wie klar und zugleich dezent sich mit dem HD-Tonformat plötzlich einzelne Schlagzeugbecken herausschälten, wie der Jubel des Publikums unter die Haut ging; kaum zu glauben, dass man datenreduzierten Mehrkanalton so lange ohne Protest ertragen konnte.

Hersteller Denon Preis 2500.00 € Wertung 98.0 Punkte Testverfahren 1.0

