Im Test: Kopfhörer Sennheiser HD 448 Datenblatt

© Archiv Sennheiser HD 448

Der Sennheiser HD 448 hat eigentlich nur einen Fehler: Er hat zu viele Kollegen. In der großen Kopfhörer-Palette der Niedersachsen geht er leider ein bisschen unter. Da gibt es auffälligere Modelle, sportlichere und vielleicht auch modischere. Dafür weist der HD 448 einige Tugenden auf, die ihn als alltagstaugliche Allzweckwaffe auszeichnen.Er spielt mit 36 Ohm Impedanz perfekt am mobilen Player, bietet eine Verlängerungsoption von 1,8 Meter Kabellänge auf 3 Meter und bringt auch noch seinen eigenen Stoffbeutel mit. Dank geschlossener Bauweise vermag er seinen Besitzer vor störenden Alltagsgeräuschen abzuschotten. Außerdem ist er für einen so großen Hörer noch ziemlich leicht: Er wiegt gerade mal 187 Gramm - und sitzt auch dementsprechend gut. Ein Vorteil, wenn das vornehmlich verwendete Bau-Material Kunststoff heißt.

Anzeige

© AUDIO Messlabor: 35,6 Ohm Impedanz. Ausgewogener Frequenzgang, Bässe mit leichtem Klirr.

Das schwerwiegendste Argument für den HD 448 aber ist zweifellos die Eigenart, dass er einem umso besser gefällt, je länger man ihn hört. Er geht im Bass ziemlich tief hinunter, ohne damit jemals wirklich anzugeben, versteht sich gut auf Dynamik und verzaubert auch mit Details.

An den Klang des Sennheiser kann man sich sehr schnell gewöhnen. Vielleicht kein Kopfhörer für außergewöhnliche Klangerlebnisse, aber gewiss ein treuer Begleiter für den Alltag.

Sennheiser HD 448

Hersteller Sennheiser Preis 90.00 € Wertung 65.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Test: Kopfhörer Klipsch Image One Wer auf Trage-Komfort, gute Verarbeitung, und eine extra Portion Bass Wert legt, der wird am Klipsch Image One nicht vorbei kommen.

Testbericht Test: Kopfhörer Beyerdynamic DTX300P Der kleinste Bügelhörer von Beyerdynamic, der DTX300P ist federleicht, klappbar und klingt außerordentlich dynamisch. Testbericht Test: Kopfhörer Philips O'Neil The Snug Der auffällige, stylische Hörer sitzt bequem, hat eine Kabel-Zugentlastung und klingt angenehm entspannt und Bassstark.

Testbericht Test: Kopfhörer Sony MDR-ZX 700 Die Basswucht, der gute Wirkungsgrad und die sehr gute Verarbeitung sind das Markenzeichen des Sony MDR-ZX700. Vergleichstest Megatest: In-Ear-Kopfhörer bis 1200 Euro Das Angebot an Ohrkanal- oder In-Ear-Hörern wird immer größer. Ob es klangliche Fortschritte gibt, klärt stereoplay in diesem Megatest.