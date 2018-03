In-Ear-Hörer Denon AH C 551

Der Denon AH C 551 (100 Euro) klingt recht offen und detailreich kann sich aber klanglich nicht vom basskräftigere kleinen Bruder AH C 350 absetzen.

Beim edel in Aluminium ausgeführten AHC 551 setzt Denon auf besonders kurze Anschlusskabel, was praktisch ist, wenn man seinen MP3-Player in der Westentasche trägt. Für alle anderen packt Denon neben den obligatorischen drei unterschiedlich großen Ohrpads auch noch eine 0,8 Meter lange Verlängerungsstrippe bei.

Klanglich jedoch überzeugte er nicht so recht und konnte sich nicht von dem günstigeren Bruder und stereoplay Highlight AHC 350 (8/07) absetzen. Der 551 klang zwar etwas offener und vermittelte mehr Details, wirkte aber längst nicht so stimmig wie der basskräftigere kleine Bruder.

Denon AH C 551

