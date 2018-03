Lautsprecher Quadral Platinum M 4 Datenblatt

Die offensichtlich hochgradig klangstarke M 4 ist Vorbote der neuen Platinum-Baureihe, mit der Quadral in Sachen Preis/Leistung neue Maßstäbe setzen will, auch gegen sogenannte Direktvertreiber ohne stationäres Händlernetz. Serienmäßige Lackoberflächen in glanzvollem Schwarz oder Weiß untermauern das neue Selbstbewusstsein.

Die Chassis sind Weiterentwicklungen bewährter Vorgänger. Der Hochtöner nutzt eine außen wie innen eingespannte, ringförmige Membran und will so eine extragroße Bandbreite erzielen. Eine weitere Eigenständigkeit der Quadral findet sich im Bassbereich, wo zwei mit hochfesten Alumembranen bestückte Tieftöner um einige Zentimeter ins Gehäuse zurückversetzt arbeiten.

Das mit Gitterstäben dekorativ gestaltete "Vorzimmer" fungiert als Druckkammer und soll eine besonders naturgetreue Basswiedergabe befördern.

Wie gut dies in der Praxis gelingt, konnte die Quadral im Hörtest unter Beweis stellen. So besaßen die der sicheren Urteilsfindung wegen immer gleichen Klangbeispiele über die Quadral die größte Genauigkeit und den wenigsten Boxenklang. Zeitweise entstand der Eindruck, es handle sich um sündhaft teure, membrangeregelte Aktivboxen.

