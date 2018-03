Netzwerk-Spieler Linn Akurate DS Dynamik

Der Linn Akurate DS Dynamik (5200 Euro) überzeugte mit wunderbaren Klangfarben, doch sobald musikalisch in einer Aufnahme richtig die Post abgeht, ist der Klimax DS derjenige, der die Übersicht behält.

Gespannt waren wir nun auf Teil 2 dieses aufwendigen Cross-Checks. Wie schlägt sich der Akurate DS gegenüber dem Klimax DS? Schon immer war er seinem großen Bruder gefährlich nahe gewesen, ohne ihn wirklich zu erreichen. Würde ein "neuer" Akurate einen "alten" Klimax einholen oder gar auf die Plätze verweisen?

Der Akurate DS mit Dynamik und Bute spielte schon enorm musikalisch, akzentuiert und machte einen wundervollen Raum - er setzte auf all die hervorragenden Attribute, die ihm stereoplay schon in Heft 2/08 verliehen hatte, noch eins drauf. Das Netzteil macht den Unterschied! Mit Cara klang's dann - wie nach dem Klimax-Test schon erwartet - "informativer" und etwas Klangfarben-reicher. Und, Überraschung: Es gab fast schon ein Patt mit dem Klimax DS (mit Bute / ohne Dynamik). Aber nur fast - und das auch nur bei 44,1 kHz / 16 Bit (Beric wieder mal: "Zur Not könnt' ich auch mit dem Akurate leben").

Mit "hochformatigen" Aufnahmen zog der Klimax dann aber regelrecht davon, der Abstand zum Akurate wurde überproportional groß. Und der "ganz große" Klimax DS? Gegen den hatte der "große" Akurate keine Chance mehr (Beric: "Aaaaaah, ist das besser"). Sobald musikalisch - egal ob Pop, Rock, Jazz oder Klassik - in einer Aufnahme richtig die Post abgeht, ist der Klimax DS derjenige, der die Übersicht behält.

Der Klang

Bei CD-Auflösung recht nahe am Klimax. Auch hier: wunderbare Klangfarben und Musikalität. Nicht ganz so dynamisch und selbstverständlich wie der Klimax DS.

