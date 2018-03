Pioneer VSX-LX 50 Datenblatt

Mit seinem hauseigenen Einmess-System, dem Multi-Channel-Acoustic-Calibraion, ist das Lautsprecher-Setup beim Pioneer ein Kinderspiel. Mit einem Mikrofon werden Größe und Abstand der Lautsprecher zum Hörplatz genau ermittelt. Dazu passt es auf Wunsch per Equalizer den Klang an die Raumgegebenheiten an. Auch Lip-Sync und Cross-Over-Frequenzen gehören natürlich zur Grundaustattung. Per mitgelieferten Datenkabel findet ein iPod direkten Anschluss zum Receiver und kann auch mit der Pioneer-Fernbedienung gesteuert werden. Zwei der sieben Endstufen lassen sich auch anstatt zur Surround-Back-Beschallung zum Bi-Amping der Front-Boxen nutzen oder beschallen wahllweise einen Nebenraum. Bildtechnisch macht der Pioneer alles mit, schleust hochauflösendes Videomaterial von seinen zwei HDMI-Eingängen durch und wandelt auch analoges Video HDMI-tauglich um. Und natürlich beherrscht er die HD-Tonformate wie Dolby TrueHD und DTS HD-Master.

© Archiv iPods finden dank mitgeliefertem Datenkabel schnellen Zugang. Nur zwei HDMI-Eingänge sind aber etwas mager

Hörtest

Mit einer mitreißenden, frischen Spielweise erfreute der Pioneer auch im Stereo-Durchgang, obwohl im ein "Pure-Direct"-Knopf fehlt, der alle nicht benötigten Schaltkreise für die Zweikanal-Wiedergabe auf Eis legen könnte. In Surround fehlt ihm dann ein wenig die Puste, um ähnliche Effektgewitter zu starten wie der Onkyo SR-TX 805, zeigte sich aber detailreich und ausdrucksvoll.

Pioneer VSX LX 50

Hersteller Pioneer Preis 1200.00 € Wertung 88.0 Punkte Testverfahren 1.0

