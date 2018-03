Galaxy S8 wird mit Fall-Test, Hammer und Messer misshandelt

© TechRax / Screenshot Der Video-Kanal TechRax hat das Samsung Galaxy S8 einem Fall-Test unterzogen.

Wo man hinsieht: Glas. Das Samsung Galaxy S8 und das Galaxy S8 Plus sind nicht nur auf der Frontseite mit fast randlosen Infinity-Displays ausgestattet, auch die Rückseite ist verglast. Samsung setzt dafür auf Gorilla Glas 5, das laut Hersteller Corning bis zu 80 Prozent aller Stürze aus 1,6 Meter Höhe überleben soll.



"Challenge accepted", dachte sich da wohl der YouTube-Kanal TechRax und ließ das Samsung Galaxy S8 im Fall-Test gegen ein rotes iPhone 7 antreten. Dabei werden beide Smartphones aus einer Höhe von circa 1,5 Meter auf einen Betonboden fallen gelassen - im ersten Durchlauf seitlich, im zweiten mit Display nach unten.

Galaxy S8 im Fall-Test



Den seitlichen Sturz übersteht das iPhone 7 ohne Displaybruch, die Ecke des Smartphones ist jedoch deutlich gezeichnet. Das Galaxy S8 überrascht trotz Glas-Ummantelung mit nur einer leichten Glaseintrübung der Ecke, mit der es auf den Boden krachte.

Den Frontalsturz mit dem Screen nach unten überlebt das iPhone 7 nicht: das Display zersplittert und es tut keinen Mucks mehr. Auch das Galaxy S8 holt sich beim (nicht ganz so frontalen) zweiten Sturz ein Splitter-Display samt Spinnennetz-Muster ab, lässt sich jedoch noch problemlos bedienen.

Samsung Galaxy S8 vs iPhone 7 Drop Test Quelle: TechRax 5:45 min (Englisch)

Aussagekraft hat dieser Test ohne halbwegs genormte Bedingungen natürlich wenig. Je nach Fallwinkel und Untergrund ist es immer Glückssache, ob ein Smartphone einen Sturz unbeschadet überlebt. Trotz der großzügig verbauten Glas-Panels scheint das Samsung Galaxy S8 jedoch zumindest einiges aushalten zu können.



Galaxy S8 gegen Hammer und Messer

Als wäre es nicht bereits genug, das Galaxy S8 mit Fall-Tests zu malträtieren, da packt TechRax Hammer und Messer aus. In seinem zweiten Video zerstört er damit ein Galaxy S8 Plus. Beide Samsung-Smartphones sind wohlgemerkt noch nicht einmal offiziell im Handel - bisher kann man lediglich das Galaxy S8 vorbestellen​.

Mit dem Messer sticht TechRax auf die gläserne Rückseite ein, bis diese zersplittert. Dafür ist jedoch sichtlich einiger Druck nötig. Anschließend schlägt er mit einem Metallhammer auf das Display des Galaxy S8 Plus ein. Auch hier benötigt er einen relativ hohen Kraftaufwand, um das Glas zu zerstören. Und selbst dann läuft es trotz klaffendem Loch in der Displaymitte noch tapfer weiter. Doch TechRax macht wohl keine halben Sachen und hämmert so lange Weiter, bis nur noch ein verbogener Klumpen bleibt.

Samsung Galaxy S8 Plus Hammer & Knife Scratch Test Quelle: TechRax 4:54 min (Englisch)

Die gute Nachricht dabei: Der Akku - seit dem Galaxy Note 7 Debakel​ ein wortwörtlich heißes Thema für Samsung - scheint die Tortur relativ unbeschadet zu überstehen. Er fängt kein Feuer, raucht nicht und beginnt laut TechRax auch nicht an zu stinken. So zieht er am Ende auch ein positives Fazit: Das Galaxy S8 bzw. S8 Plus stellten seiner Meinung nach die bisher robusteste Galaxy-Generation dar.



