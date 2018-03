stereoplay - Meinung

© Archiv

Wie er es genau macht, weiß man nicht. "Eine Kombination spezieller Dämmstoffe", antwortet Jochen Kiesler gern nebulös auf die Frage, wie denn seine Bass-Auslöschung funktioniere. Weil er Nachahmer fürchtet. Zu Recht, denn das passiv/mechanisch umgesetzte Prinzip arbeitet so effizient, dass hinter der Box kaum noch Bass-Energie vorhanden ist. Und damit kann man nicht nur die Boxen ohne Reue weit an die Rückwand schieben; auch klanglich zweifelhafte (Wand-)Baustoffe wie Rigips oder Holzvertäfelungen verlieren an Einfluss. Warum da sonst noch niemand drauf gekommen ist?

Bildunterschrift: Men at work: Firmengründer Jochen Kiesler (Mitte, hinter der ME 800 K) und die Geithain-Techniker Markus Schmidt (links) und Olaf August.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Samsung-Smartphone mit Dual-Kamera Galaxy Note 8 im Test: Mehr Display geht nicht 87,6% Das Samsung Galaxy Note 8 ist ein Smartphone der Superlative mit Riesen-Display und beeindruckender Leistung. Wir haben…

Übersicht Samsung Galaxy: Alle Smartphone-Modelle im Test Vom Einsteiger-Handy bis zum Flaggschiff: Unsere Übersicht zeigt alle Samsung Galaxy Smartphone-Modelle, die connect im Test geprüft hat. HTC-Smartphone-Neuheiten HTC U11 + (Plus) und HTC U11 Life im ersten Test HTC stellt mit dem U11 Life ein Mittelklasse-Smartphone mit Android 8 und mit dem U11+ einen 6-Zoll-Riesen vor. Wir haben beide im ersten Test.

Mittelklasse-Smartphone Huawei Mate 10 Lite im Test 78,4% Das Huawei Mate 10 Lite trumpft in der Mittelklasse mit 18:9-Display und zwei Dual-Kameras auf. Wir haben das Smartphone… 2-in-1-Tablet Lenovo Thinkpad X1 Tablet (2017) im Test 66,4% Lenovo bringt das Thinkpad X1 Tablet in der zweiten Auflage mit Windows 10 Pro. Wie schlägt sich das robuste 2-in1-Gerät…