stereoplay - Technik im Detail: Profiqualität für zuhause

© Archiv

© Archiv

Anzeige

Die Aktivtechnik mit eingebauten Endverstärkern und leistungslosen, elektronischen Filtern anstelle stromfressender Passivweichen verschafft den Studiomonitoren eine Reihe von Vorteilen, die auch bei Heimanwendungen von Bedeutung sind. Sie betreffen sowohl die Integrationsfähigkeit wie auch grundlegende Klangeigenschaften.

Ein für Profis unabdingbarer Vorzug sind die integrierten Schutzschaltungen, die bei vernünftiger Auslegung durchgebrannte Chassis zuverlässig verhindern, ohne dass der Anwender wie bei Passivboxen üblich ständig bangen muss. Sie stellen sicher, dass sich die Pegelreserven der hochgezüchteten Chassis und Verstärker gefahrlos nutzen lassen und dass auch bei Zwischenfällen wie unerwarteten Pegelsprüngen oder Wackelkontakten nichts anbrennt.

© Archiv

Ein zweiter Vorteil liegt in der größeren Flexibilität elektronischer Filter, die sich insbesondere bei kleinen Boxen bemerkbar macht. Während passive Kompakte unterhalb 50 bis 70 Hertz kaum Schalldruck liefern, sind die Studiomonitore wie Subwoofer elektronisch entzerrt und erreichen dadurch Eckfrequenzen nahe 30 Hertz. Die Differenz von rund einer Oktave bedeutet klanglich Welten und ist einer der Gründe, warum die drei trotz betont kompakter Abmessungen so souverän klingen wie ausgewachsene Standboxen. Und das ganz ohne die bei separaten Woofern stets durchschimmernden Probleme in Sachen Schnelligkeit.

Einer der vornehmsten Züge aktiver Monitore sind die im Studiobereich längst selbstverständlichen Ortsfilter, mit deren Hilfe sich Besonderheiten bei Raum und Aufstellung komfortabel berücksichtigen lassen.

© Archiv

Während Freunde passiver Schallwandler schon beim Kauf festlegen sollten, ob sie wandnah oder frei aufstellen möchten, sind Monitorbesitzer für alle Zeiten flexibel. Mit den eingebauten Ortsfiltern, deren Wirkung in den obigen Messungen dargestellt ist, lassen sich alle erdenklichen Aufstellungsarten abdecken, auch die besonders kritischen in Raumecken, wo Passivboxen regelmäßig versagen. Klangliche Bedenken wegen angeblich zu vieler Bauteile im Signalweg sind längst überholt. Das kann Ihnen jeder entsprechend ausgerüstete Händler in kürzester Zeit vorführen.

Anzeige

Mehr zum Thema Samsung-Smartphone mit Dual-Kamera Galaxy Note 8 im Test: Mehr Display geht nicht 87,6% Das Samsung Galaxy Note 8 ist ein Smartphone der Superlative mit Riesen-Display und beeindruckender Leistung. Wir haben…

Übersicht Samsung Galaxy: Alle Smartphone-Modelle im Test Vom Einsteiger-Handy bis zum Flaggschiff: Unsere Übersicht zeigt alle Samsung Galaxy Smartphone-Modelle, die connect im Test geprüft hat. HTC-Smartphone-Neuheiten HTC U11 + (Plus) und HTC U11 Life im ersten Test HTC stellt mit dem U11 Life ein Mittelklasse-Smartphone mit Android 8 und mit dem U11+ einen 6-Zoll-Riesen vor. Wir haben beide im ersten Test.

Mittelklasse-Smartphone Huawei Mate 10 Lite im Test 78,4% Das Huawei Mate 10 Lite trumpft in der Mittelklasse mit 18:9-Display und zwei Dual-Kameras auf. Wir haben das Smartphone… 2-in-1-Tablet Lenovo Thinkpad X1 Tablet (2017) im Test 66,4% Lenovo bringt das Thinkpad X1 Tablet in der zweiten Auflage mit Windows 10 Pro. Wie schlägt sich das robuste 2-in1-Gerät…