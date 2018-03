Vorverstärker Onkyo P 3000 R Datenblatt

© Hersteller Vorverstärker Onkyo P 3000 R

© Archiv Die Analogkreise verteilen sich links, die Doppelstock-Platine rechts beherbergt die umfangreiche Digitalelektronik.

Anzeige

Verwaltet der C 7000 R neben Handels-CDs gern auch mit MP3 oder WMA bebrannte, stehen neben den analogen Ausgängen ein koaxialer, ein optischer und zu alledem ein symmetrischer Digitalausgang zur Verfügung, der die Musikdaten an besonders einstreufeste Zwillingsleitungen übergibt.

Und darüber beispielsweise an die XLR-Buchse der Vorstufe P 3000 R, die eine Digitalsektion mit differentiell eingespannten PCM 1795 besitzt. Diese können zumindest theoretisch nicht nur bis zu 24 Bit, sondern 32 Bit lange Worte umsetzen. Wohl also den Signalen, die an dem XLR-, an zwei optischen sowie an zwei koaxialen Digital-Ins ankommen.

In Kürze gibt es dazu noch ein Update für den bereits mit einer USB-Buchse ausgerüsteten P 3000 R. Nach der Installation soll ein hochformatiges Zusammenspiel mit PCs gelingen.Auch für die Vorstufe trieb Onkyo den galaktischen Aufwand mit drei Trafos und stromfesten Verstärker-Einzeltransistoren. Kleine Hürden lassen sich höchstens auf der Analogseite bei der Quellen- und Pegelwahl ausmachen. Aber nur kleine, weil die P 3000 R für diese Zwecke rausch- und klirrarme Halbleiterschalter-Edelsteine von Toshiba benutzt.

© Archiv Die Vorstufe bietet auch eine Musik-Einschaltautomatik und führt bei der Onkyo-Anlage den Remote-Verbund an.

Mit vier Line-Eingängen, einer Transistor-Phonosektion für MM-Tonabnehmer, einer Tapeschleife und zwei Pre-Outs fühlt sich die P 3000 R auch analog gut gerüstet. Sie erlaubt (etwa für Surround) auch Fixpegel-Betrieb sowie in Notfällen Balance- und Klangeinstellung. Schließlich müssen auch Kopfhörer nicht darben - für sie unterhält die fürsorgliche Firma Onkyo einen eigens lautstärkegeregelten Extra-Amp.

Die Vorstufe P 3000 R rangelte im Hörtest vergebens mit einer Schottin herum. Bei der Abbildungsruhe und Feinzeichnung brauchte sich die analog verkabelte Japanerin nicht zu schämen. Die Linn Majik Control (Test 8/06) tönte aber unten herum etwas voller, quirliger. So blieb es bei 52 Punkten, obwohl sich die Onkyo steigerte, wenn sie digital angesteuert wurde. Am allerbesten klang sie - was auf liebevolle Abstimmung deutet - in symmetrischer Verbindung mit dem Player C 7000 R. Nun marschierte der Bass von Dhafer Youssefs "Ondes Oriental" (enja) mit den stolzesten Schritten daher. Das Lauten-Ostinato erschien zwingend, die Piano-Läufe schillerten wunderschön.

Onkyo P 3000 R

Hersteller Onkyo Preis 1700.00 € Wertung 52.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Audio Onkyo stellt HiFi-Trio mit klangverbessernder… Der Japanische Audio-Spezialist Onkyo kündigte für Ende Dezember 2010 drei neue HiFi-Komponenten der gehobenen Klasse an. Dabei handelt es sich um den…

High-End-Vorverstärker Dan D'Agostino Momentum Preamplifier im Test Bei der einzustellenden Lautstärke reicht das Zeigerinstrument der Momentum-Vorstufe nur bis 100. Was den Klang betrifft, ist diese Marke für Dan… Midi-HiFi-Set Cyrus Pre Qx DAC, X Power & PSX-R im Test Das eigenwillige Design der Cyrus-Kombis ist seit Jahern unverändert. Im Hörraum testen wir, was sich im Inneren des Vorverstärkers Pre Qx DAC und der…

Vor-Endstufen-Kombi Sugden DAP 800 & FBA 800 im Test Die Endstufe FBA 800 von Sugden steht für 100-prozentig echten Class-A-Betrieb. Dazu hat sie mit der DAP 800 gleich die passende Vorstufe dabei. Wir… Digital-Kombi-Testbericht Pro-Ject Pre Box RS Digital mit CD Box RS im Test Wir haben die Digtal-Kombi Pro-Ject Pre Box RS Digital mit CD Box RS im Test. Wie schneiden CD-Player und Verstärker in der Redaktion ab?