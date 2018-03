© Hersteller Wikipedia für Windows Phone

Diese meistgenutzte Lexikon-App für Windows Phone namens "Wikipedia" wurde zwar nicht von Wikipedia entwickelt, trägt aber (sinnvollerweise) dennoch ihren Namen - schließlich greift sie ausschließlich auf das Online-Lexikon zu. Und macht das Wissen der Menschheit sehr praktisch und schön gestaltet zugänglich.

Das Startmenü empfängt mit gefällig animierten Bildern in den Windows-Kacheln und führt unter anderem zu interessanten Rubriken wie dem "Artikel des Tages" oder zu Wikipedia-Einträgen zur näheren Umgebung. Die Navigation gelingt einfach, die App ist gut und schnell zu bedienen, die Suchfunktionen sind umfassend.

Wikipedia App für Windows Phones

Version: 2.4.1.1

Preis: kostenlos

Download-Link: WindowsPhone Store

Systembasis & Handhabung: 42 Pkt. von 50 Pkt.

Funktionalität: 35 Pkt. von 50 Pkt.

Gesamturteil: 77 (gut)

Leider werden Bilder in den Artikeln sehr klein dargestellt, und die angekündigte Download-Möglichkeit zur Offline-Speicherung interessanter Einträge war nicht zu finden. Davon abgesehen ist die App jedoch insgesamt gut ausgestattet - so kann man zum Beispiel die mit Kurztexten ausgestattete Favoritenliste sortieren und das Layout seinen persönlichen Lesegewohnheiten anpassen. Auch andere Sprachwikis sind verfügbar, und der User kann seine Lieblingsbeiträge sogar per QR-Code teilen.

Besonders praktisch: Nur Wikipedia für Windows Phone stellt die Einträge in der direkten Umgebung in einer Kartenansicht dar.

Fazit

Mit dieser App machen das Stöbern und Entdecken in Wikipedia und das Teilen von Wissenswertem so richtig Spaß.

Pro

>1,7 Millionen Einträge

kostenlos

sehr praktische Favoritenverwaltung

Zugriff auf weitere Sprachwikis

Contra

keine Download-Funktion

nur für Windows Phone verfügbar

