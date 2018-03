© connect connect Netztest 2015 Deutschland – Daten und Internet

Pro Testfahrzeug oder Walktest-Rucksack übernahmen vier Samsung Galaxy Note 4 die Messungen der Daten- Performance. Sie riefen automatisiert zehn populäre Webseiten auf, übertrugen Testdateien und spielten Youtube- Videos in SD- und HD-Qualität ab. Bewertet wurden die Erfolgsraten, die korrekte Übertragung sowie die Dauer der Transfers. Bei Youtube flossen zusätzlich noch Aussetzer im Video in die Bewertung mit ein.

Daten in Großstädten

Bemerkenswert: Obwohl alle deutschen Netzbetreiber hohe Summen in den Ausbau - und im Fall von O2 und E-Plus in die Zusammenführung - ihrer Netze investieren, gelingt es nur der Deutschen Telekom, das Niveau des Vorjahres zu halten. Das zeigt die hohe Belastung der Mobilfunknetze durch die zunehmende Datennutzung. Die Tests in Großstädten über 100 000 Einwohner brachten aber auch Lichtblicke: So sind im Vergleich zu 2014 leichte Verbesserungen der Download-Datenraten zu beobachten. Hier könnte sich die bei Telekom und Vodafone eingesetzte "Carrier Aggregation" (gleichzeitige Nutzung mehrerer LTE-Frequenzbänder) auszahlen.

Klar die Nase vorn hat die Telekom bei den Datenraten, die bei Downloads im Mittel fast doppelt so hoch ausfallen wie bei Vodafone. Auch bei den Spitzengeschwindigkeiten ist die Telekom schneller als Vodafone. O2 und E-Plus erreichen nur etwa zwei Drittel des Vodafone-Durchschnitts - und somit nur rund ein Drittel der Telekom-Werte.

Leicht gesunken sind im Vergleich zu 2014 die Erfolgsraten von Webseitenauf- rufen bei Vodafone und O2, bei E-Plus ist der Rückgang deutlich. Auch Videoabrufe laufen bei O2 etwas, bei EPlus auffällig schlechter als im Vorjahr. Telekom und Vodafone liefern Videos dagegen ähnlich zuverlässig wie vor einem Jahr.

Die Walktests in Großstädten bestätigen diese Ergebnisse. Allerdings fallen die Erfolgsraten von Seiten- und Videoabrufen sowie Uploads und Downloads in Fußgängerzonen und öffentlichen Gebäuden durchweg noch etwas schlechter aus als auf Straßen und befahrbaren Plätzen.

Daten in Kleinstädten

In Kleinstädten sinken die Erfolgsraten und Datenraten etwas, doch auch hier kann die Telekom ihre Mitbewerber auf Abstand halten. Dennoch zeigen die mittleren Datenraten bei Downloads und Uploads, dass auch Telekom- Kunden im Vergleich zu den großen Städten mit etwa halber Geschwindigkeit vorlieb nehmen müssen. Ohnehin haben sich in den kleineren Städten im laufenden Jahr alle vier Netzbetreiber etwas verschlechtert.

Bemerkenswert ist das Geschehen auf dem zweiten Platz: Die Performance von Vodafone und O2 liegt in Kleinstädten fast gleichauf, in der entsprechenden Teilwertung kann sich O2 sogar einen Punkt vor Vodafone setzen. Demgegenüber bleibt E-Plus in diesen Regionen klares Schlusslicht - wenngleich sich die Düsseldorfer zumindest beim Aufruf von Webseiten gegenüber 2014 deutlich steigern konnten.

Fazit

Auch 2015 liegt bei den Datennetzen in deutschen Städten klar die Telekom vorne. Vodafone und mit leichten Abstrichen O2 bieten in Großstädten gute Performance bei insgesamt hoher Zuverlässigkeit, in den Kleinstädten kann O2 sogar zu Vodafone aufschließen. Abgeschlagen auf Platz vier der Daten-Disziplin bleibt E-Plus.

