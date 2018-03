Fitness-Apps: Sechs Trainings-Begleiter im Vergleich

© Anbieter Fitness-Apps

Winterzeit ist Fitnesszeit und Smartphone-Apps können das Training enorm verbessern. Denn wer im Sommer am Strand eine gute Figur abgegeben will, muss Bauch, Beine und Po ja rechtzeitig in Form bringen. Mit der richtigen App lassen sich Trainingspläne erstellen, Übungen anzeigen und Fortschritte aufzeichnen. So wird der Workout nicht nur effizienter, sondern auch deutlich abwechslungsreicher.

Außerdem erhöht sich die Motivation, überhaupt etwas für seinen Körper zu tun.Welche App die letzten Prozente im Training aktiviert und Sie Ihren inneren Schweinehund überwinden lässt, zeigt unser Test von sechs Fitness-Apps.

Platz 1: Skimble Workout Trainer (Pro+)

Die Fitness-App für iOS und Android überzeugte mit umfangreichstein Funktionalität. Bis auf Ernährungspläne haben wir hier nichts vermisst.

Skimble Workout Trainer (Pro+) im Test

Platz 2: Men's Health Peronal Trainer (Pro)

Die iOS-App zur Männerzeitschrift funktioniert im Gegensatz zum Testsieger auch ohne Anmeldung bei einem Dienst, hält Tutorials für die Einführung bereit und bietet letztlich die beste Bedienung im Vergleich. Leider nicht für Android-Nutzer verfügbar.

Men's Health Peronal Trainer (Pro) im Test

Platz 3: Cocologics Virtuagym

Virtuagym läuft wiederum nur auf Android-Smartphones, bietet einen guten Funktionsumfang samt Ernährungsplänen und hält etwa 1200 Übungen bereit.

Cocologics Virtuagym im Test

Platz 4: Fitness Point Pro

Fitness Point Pro gibt's für iPhone und Android. Die App ist für den Einsatz im Fintesssstudio konzipiert. Sie gehört zu den teureren Vertretern und schlägt mit rund 5 Euro (iOS) bzw. rund 3 Euro (Android) zu Buche.

Fitness Point Pro im Test

Platz 5: Home Workout (Olson Applications)

Die iPhone-App ist auf kurze Trainingseinheiten spezialisiert. Fünf Minuten täglich sollen genügen. Dafür ist Home Workout gut geeignet. Wer allerdings intensiver und professioneller trainieren möchte, sollte zu einer anderen App greifen.

Home Workout im Test

Platz 6: 7 Minute Workout

Die App für Windows Phone verfolgt ein ähnliches Konzept wie Home Workout: Täglich sieben Minuten Training, allerdings bietet die App auch nur 12 Übungen. Für Windows-Phone-Nutzer eine Option.

7 Minute Workout im Test

So testen wir Fitness-Apps

Die Apps wurden allesamt mit dem gleichen Testverfahren geprüft. Das wir Ihnen hier kurz vorstellen. Unter der Punkt "Funktionalität" haben wir zwei Kategorien getestet. Die erste heißt "Training" und erfasst Kriterien rund ums Dehnen, Pressen und Strecken. Wir haben uns angesehen, wie detailliert die einzelnen Übungen beschrieben sind respektive ob es 3-D- oder Videoanleitungen gibt. Kann der User eigene Trainingspläne erstellen oder statische einbinden? Wichtig ist auch der Trainingskalender.

In der zweiten Kategorie unter dem Titel "Sonstiges" geht es um Funktionen rund ums Training, die zwar ebenfalls wichtig sind, aber eben nicht essenziell. Gibt es Statistiken zu meinem Workout? Wie ernähre ich mich richtig? Außerdem unterstützen manche Apps die MP3-Wiedergabe während des Trainings. Die grundsätzlichen Eigenschaften und Grundfunktionen und die Bedienung haben wir unter Systembasis und Handhabung getestet.

