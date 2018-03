Android: Tipps für effektives Arbeiten

© connect Android Tipps

Ihr Android-Handy haben Sie wie oft am Tag in der Hand? Unser Tipp: Oft genug, als dass es sich lohnen könnte, das Ding mal richtig zu optimieren. Wie das geht? Das verraten wir Ihnen in den folgenden Tipps und Tricks. Die sind letztlich alle kein Hexenwerk, aber man muss eben kennen und wissen, an welchen Stellen man Android überhaupt optimieren und den eigenen Vorstellungen anpassen kann.

Wir zeigen, wie Sie den Datenverbrauch überwachen und gegebenfalls einschränken können, wie Sie sich mit einem Dateimanager das Leben erleichtern, wie Sie die Benachrichtigungen aufräumen, wie Sie schnell zur zuletzt verwendeten App wechseln, den Ausdauer verbessern, indem Sie die größten Stromfressern am Kragen packen, den Stromsparmodus organisierien.

Android-Tipps rund um Kamera, Videos und Musik

Außerdem verraten wir, wie Sie die Displayhelligkeit optimal einstellen, Apps richtig beenden, die Darstellung der Oberfläche optimieren, indem Sie mehr aus dem Grafikprozessor holen, das Android-Handy als USB-Speicher an den Computer anschließen und Daten mit dem Rechner synchronisieren.

Um ein breites Feld abzudecken, haben wir unsere Tipps anhand von fünf Android-Modellen ausprobiert: dem Google Nexus 4 mit Android 4.2 in Reinform, dem HTC One X+ mit Android 4.1 und HTC Sense, dem LG Optimus 4X HD mit Android 4.0 und Optimus UI, dem Samsung Galaxy Note 2 mit Android 4.1 und Samsung Touchwiz und dem Sony Xperia T mit Android 4.0 und Sony UI.

