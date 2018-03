Großes Gepäck, wenig Zeit und weit und breit kein Taxi? In solchen Fällen ist Cab4me der Retter in der Not. Und wie es sich für einen guten Retter gehört, hilft er schnell und ohne Umschweife.

© Screen: connect

Zuerst wählen Sie den gewünschten Abholort aus, indem Sie auf Google Maps an die gewünschte Stelle navigieren, sich alternativ übers Mobilfunknetz orten lassen oder die Adresse per Suche eingeben. Steht der Abholort, wechseln Sie in den Reiter "Anrufen".

Cab4me durchsucht die eigene Datenbank nach nahegelegenen Taxiunternehmen, führt, falls dort nichts zu finden ist, eine automatische Internetsuche durch und liefert dadurch fast rund um den Globus brauchbare Ergebnisse. Für Stuttgart zeigt Cab4me zwei Taxiunternehmen, listet deren Telefonnummern sowie weiterführende Informationen wie die akzeptierten Zahlungsmittel, die Fahrzeuggrößen und, sofern vorhanden, Bewertungen von anderen Cab4me-Nutzern.

Direkt aus der Anwendung lässt sich dann das gewünschte Taxiunternehmen anrufen. Eine einfache und praktische Anwendung, die man nicht jeden Tag benötigt, aber wenn, ist sie Gold wert.

Cab4me läuft im Moment unter Android, eine iPhone-Variante steht kurz vor Fertigstellung, an einer Blackberry-Variante wird gearbeitet.

Fazit: Eine praktische Taxisuche, gratis und einfach zu bedienen.

Preis: kostenlosKategorie: ReiseSoftwareversion: k.A.Für: AndroidBezugsquelle/Infos: Android MarketPro: einfach zu bedienen; gute Suchergebnisse; weltweit einsetzbarContra: Adresssuche ist etwas verstecktPraxistest-Urteil: vier von fünf Sterne

