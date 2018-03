GNURoot Debian: Zusatz-Linux mit eigenem Desktop

© Weka/Archiv Großes Display von Vorteil: Der Debian-Desktop lässt sich auf dem Tablet leichter bedienen als auf dem Smartphone.

Parallel zu Android können Sie ein Linux-Betriebssystem laufen lassen. Dafür benötigen Sie nur zwei Tools: GNURoot Debian​​ und XServer XSDL​​. Das Zusatz-Linux ist besonders für Tablets interessant, weil es sich aufgrund seiner Desktop-Steuerung auf einem großen Bildschirm wesentlich leichter bedienen lässt als auf einem kleinen Smartphone-Display.

GNURoot Debian installiert eine auf Debian basierende Linux-Umgebung, während XServer XSDL eine grafische Benutzeroberfläche erzeugt, die Eingaben per Touch- Steuerung unterstützt. Anders als sein Name vielleicht vermuten lässt, verlangt GNURoot Debian weder, dass Sie Ihr Mobilgerät rooten noch das darauf laufende Android- System modifizieren oder gar löschen. Es besteht also keine Gefahr, dass mit dem Installieren des Linux-Systems beispielsweise die Herstellergarantie erlischt.​



Installieren per Kommandozeile

So gehen Sie vor: Installieren Sie GNURoot Debian über den Google Play Store und starten Sie anschließend die App. GNURoot Debian entpackt nun seine Dateien und meldet sich nach ein paar Minuten mit dem Konsolen-Prompt root@localhost:/#. Um sicherzustellen, dass das Linux-System die aktuellsten Anwendungspakete verwendet, geben Sie in der Konsole die Befehle apt-get update und apt-get upgrade ein. Diese beiden Kommandos sind aber optional.

Unbedingt festlegen sollten Sie dagegen die Desktop-Umgebung, die XServer XSDL darstellen soll, weil Sie sonst nichts ande​res als die Konsole zu sehen bekommen. Hier empfiehlt sich zum Beispiel das platzsparende und ressourcenschonende LXDE. Installiert wird es über den Befehl apt-get install lxde.



Nun müssen Sie GNURoot Debian nur noch mit XServer XSDL bekannt machen. Das Tool finden Sie ebenfalls in Google Play. Erlauben Sie der App nach dem Start, zusätzliche Fonts herunterzuladen. Zeigt XServer XSDL schließlich einen blauen Bildschirm an, wechseln Sie zu GNURoot Debian und geben Sie hintereinander die folgenden Kommandos ein: export DISPLAY=:0 PULSE_SERVER=tcp:127.0.0.1:4712 gefolgt von startlxde &.​​



Am Ziel: Linux-OS mit Touch-Bedienung

Schalten Sie nun wieder auf XServer XSDL um, erscheint die Benutzeroberfläche von GNURoot Debian im Desktop-Look. Den Mauszeiger steuern Sie per Fingerzeig, und ein Tippen auf den Bildschirm ersetzt die linke Maustaste.​​

