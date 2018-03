Mit dem geführten Zugriff können Sie Ihr iPhone zeitweilig auf eine einzige App begrenzen. So vorbereitet lässt es sich gefahrlos in Kinderhände geben oder mal eben einem Freund zum Surfen zur Verfügung stellen. Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung als Galerie und Video.

© Tim Kaufmann Praktisch: Geführter Zugriff unter iOS macht iPhone und iPad kindersicher.

Eine richtige Kindersicherung hat Apples mobiles Betriebssystem iOS zwar nicht. Doch die Funktion "Geführter Zugriff" kommt schon ziemlich nah an eine entsprechende Funktion heran. Sie versteckt sich in den Einstellungen (unter "Allgemein \ Bedienungshilfen"). Haben Sie sie erst einmal konfiguriert, lässt sie sich in jeder App durch dreimaliges Drücken der Home-Taste aktivieren. Dann kann der Nutzer die gerade gestartete App nur noch verlassen, wenn er sich per Fingerabdruck oder Code identifiziert.

Nutzen lässt sich der geführte Zugriff zum Beispiel, um den Nachwuchs auf ein bestimmtes Spiel festzulegen. Das erleichtert nicht nur den Eltern die Aufsicht, sondern sorgt gerade bei kleinen Kindern auch dafür, dass sie sich nicht auf dem iPhone, iPad oder iPod Touch verirren.

Will man nur mal die Urlaubsfotos einem Freund oder einer Freundin zeigen, ist der geführte Zugriff ebenfalls praktisch. Er verhindert, dass sich allzu neugierige Nasen auf dem "mal eben" in die Hand gedrückten Apple-Gerät auch in anderen Apps umsehen.



Wie Sie den geführten Zugriff einrichten und nutzen zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt in der Bildergalerie:.



Alternativ zeigen wir die Vorgehensweise im folgenden Video. Dieses wurde unter iOS 9.3 auf einem iPhone 6s aufgezeichnet, die Einstellungen sollten aber auch in der aktuellen iOS-Version analog funktionieren.

iPhone-Tipp: So funktioniert der geführte Zugriff Quelle: WEKA Media Publishing GmbH Kindersicherung fürs iPhone - vorgeführt in iOS 9.3 auf dem iPhone 6s.

