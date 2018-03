© Pemika / Fotolia.com Wir geben Tipps für die Bildbearbeitung am Smartphone.

Ohne Smartphone verlässt in der Regel keiner mehr das Haus – kein Wunder also, dass wir mit dem mobilen Alleskönner auch einen Großteil unserer Fotos schießen. Denn gute Bilder brauchen nicht zwingend eine teure Kamera, sondern nur etwas Wissen, wie man das Motiv optimal in Szene setzen kann.

Mit unseren Tipps bekommen Sie eine gute Grundlage, um neben den besten Einstellungen auch eine ansprechende Bildkomposition zu finden. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie Fotos mit den richtigen Apps in der Nachbearbeitung noch etwas aufpeppen können. Und sollten Sie nach dem Artikel Blut geleckt haben und mehr mit dem Smartphone fotografieren wollen, finden Sie am Ende des Berichts das passende Zubehör.

Anzeige

Einstellungsmenü

Viele Tipps lassen sich in den entsprechenden Kameramenüs der Smartphones vornehmen. Dieses ist außer bei iPhones über die Kamera- App erreichbar. Unter iOS geht man zuerst in die allgemeinen Smartphone-Einstellungen und öffnet dann den Unterpunkt „Kamera“, um Änderungen vorzunehmen. Bei Samsung brauchen Sie bei geöffneter Kamera nur oben rechts auf das Zahnrad zu tippen. Bei Huawei streichen Sie ganz einfach nach links, um das Menü zu öffnen. Smartphones mit nativem Android, wie das Google Pixel 2 XL, haben in der App oben links drei Balken, über die man in die Einstellungen gelangt.

Tipps zur Bildbearbeitung

Die folgenden Bildergalerien zeigen Schritt für Schritt, wie Sie Landschafts- und Porträt-Aufnahmen optimal bearbeiten. Das geht mit den passenden Bildbearbeitungs-Apps direkt am Smartphone.



Mehr lesen Galerie Bilder am Smartphone bearbeiten Smartphone-Foto-Workshop: Landschaftsfotos bearbeiten Mit ein paar Kniffen holen Sie das Optimum aus Ihren Landschaftsfotos heraus. Wir zeigen die Bearbeitung anhand der kostenlosen Foto-App Lightroom.

Mehr lesen Galerie Bilder am Smartphone bearbeiten Smartphone-Foto-Workshop: Porträts bearbeiten Mit ein paar Kniffen holen Sie das Optimum aus Ihren Porträtfotos heraus. Wir zeigen die Bearbeitung mit der kostenlosen Foto-App Lightroom.

Anzeige

Mehr zum Thema Handy-Fotografie mit RAW-Dateien RAW-Fotos auf dem Smartphone Bessere Bilder dank Rohdaten? Das sollten Sie über Handy-Fotos im RAW-Format wissen.

Fotos unkomprimiert speichern unter Android RAW-Format auf dem Smartphone einstellen Nur mit der richtigen Android-Einstellung lassen sich Fotos als unkomprimiertes digitales Negativ speichern. Einsteiger-Tipps So funktioniert Instagram Bei Instagram dreht sich alles um die Kommunikation mit und über Fotografien. Alles über Funktionen, Datenschutz und Sicherheit der Foto-App.

Bildbearbeitung mit dem Smartphone Instagram: Bilder bearbeiten, aber nicht veröffentlichen Sie möchten Instagram-Bilder erstellen, die aber nur Sie sehen können? So nutzen Sie die App ohne Social-Media-Anbindung. Bildergalerie Galaxy S8 Kamera: Samsung zeigt imposante Beispiel-Fotos Samsung hat einen Profi-Fotografen mit dem Galaxy S8 auf Foto-Tour geschickt. Seine Bilder zeigen Qualität und Potenzial der neuen Kamera.