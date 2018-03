Ruhezeiten einrichten am Smartphone

Will man nachts seine Ruhe haben, kann das Smartphone auch automatisch in den Ruhemodus gehen. Wir zeigen, wie die Einstellung auf iPhone und Android-Geräten funktioniert.

© Screenshot WEKA / connect Ruhe bitte: Android- und iOS-Smartphones stellen Ihnen Nachrichten und Anrufe auf Wunsch nur zu bestimmten Zeiten durch.

​Keine E-Mails, keine Benachrichtigungen, keine Anrufe: Soll das Smartphone zu bestimmten Zeiten einfach still bleiben, leisten der Nicht-Stören- oder der Flugmodus gute Dienste. Noch bequemer ist es aber, wenn das Smartphone selbst weiß, wann es zu schweigen hat.

Ruhezeite einrichten auf dem iPhone



Tippen Sie in den Einstellungen auf "Nicht stören". Schalten Sie "Planmäßig" ein und legen Sie dann das Zeitintervall fest, in dem das Smartphone stumm bleiben soll. Optional bestimmen Sie über "Anrufe zulassen" und "Wiederholte Anrufe", wie eingehende Anrufe behandelt werden sollen. Ruft etwa ein unter den Favoriten gespeicherter Kontakt an, können Sie dafür eine Ausnahme zulassen.

Anzeige

Ruhezeiten bei Android 6.x und höher

Der "Bitte nicht stören"-Modus schaltet das Smartphone teilweise oder ganz stumm. Wie sich das OS bei Anrufen und Benachrichtigungen verhalten soll, steuern Sie über "Einstellungen" und "Bitte nicht stören". Dort lassen sich Regeln definieren, mit denen das Smartphone zum Beispiel nur die Anrufe und Benachrichtigungen Ihrer Lieblings-Kontakte anzeigt, während der Nachtruhe abgesehen vom Weckruf komplett stumm bleibt oder bei Terminen, die im Google-Kalender eingetragen sind, keine Töne von sich gibt.

Ruhezeiten bei Android 5.x und höher

Hier konfigurieren Sie die Ruhezeiten über "Einstellungen", "Ton & Benachrichtigungen" und "Unterbrechungen". Mit der Option "Nur wichtige Unterbrechungen zulassen" stellt das Smartphone lediglich bestimmte Ereignisse wie Termine, Anrufe oder Nachrichten an Sie durch, und das auf Wunsch auch nur von ausgewählten Kontakten.​

Samsung Galaxy S8+ Kurztipp: Blaufilter aktivieren Quelle: connect Anleitung für das Samsung Galaxy S8 und S8+: Angenehmeres Licht für besseren Nachtschlaf - so aktivieren Sie den Blaufilter der Displaybeleuchtung des Samsung-Smartphones.

Anzeige

Mehr zum Thema iOS & Android In-App-Käufe deaktivieren - so geht's Viele zunächst kostenlose Apps und Spiele werden durch In-App-Käufe im Nachhinein noch richtig teuer. So deaktivieren Sie die In-App-Käufe.

Backup-Ratgeber Datensicherung für Smartphones: So sichern Sie Ihre privaten… Wie funktioniert die Datensicherung auf dem Smartphone? Wir zeigen Beispiele für verschiedene mobile Betriebssysteme. Sicherheit Datenschutz auf Smartphone und Tablet Privatsphäre schützen beim mobilen Surfen und der App-Nutzung: connect gibt Tipps zum Datenschutz auf Smartphone und Tablet.

Neues Betriebssystem Android oder iOS - Tipps zum Betriebssystem-Wechsel Nicht nur das Smartphone sondern auch das Betriebssystem wechseln? Ob von Android zu iOS oder umgekehrt: Wir zeigen, wie der Systemumzug klappt. Whatsapp-Alternative für Android, iOS und Windows Threema Rabatt-Aktion: Jetzt Messenger zum halben Preis… Die Messenger-App Threema ist für kurze Zeit zum halben Preis im Angebot - für iPhone sowie Android- und Windows-Smartphones.