Windows Mobile

Um die Daten auf dem internen Speicher wie auch die Inhalte der eingelegten Speicherkarte zu löschen, genügen wenige Mausklicks in der Management-Konsole oder in der via Internet überall zugänglichen Outlook- Web-Access-Oberfläche (OWA). Besteht noch eine Verbindung zum Server, quittiert das verschollene Smartphone das Rücksetzen auf die Werkseinstellungen mit der erhofften Erfolgsmeldung.

In neueren Versionen kann der Administrator zudem die ActiveSync-Verbindung deaktivieren. Fein raus sind im Ernstfall die IT-Experten, die über die entsprechenden EAS-Policies (Exchange ActiveSync-Richtlinien) einen Local Device Wipe aktivieren. Dann setzt sich das Smartphone nach zu vielen Fehlversuchen bei der Passworteingabe automatisch auf die Werkseinstellungen zurück. Vorteil: Das klappt auch ohne aktive Server-Verbindung.

Einzelunternehmer, die den Cloud-Dienst My Phone zur Online-Datensicherung verwenden, können ein verlorenes Windows-Phone ab Version 6.0 über ihren MyPhone-Zugang im Internet ebenfalls suchen, löschen oder sperren. Diese Zusatzfunktionen sind Bestandteil des Premiumpakets (knapp 5 Euro für 7 Tage), das auch nach dem Handyverlust zubuchbar ist.

