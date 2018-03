Wer Wert auf ein exquisites Äußeres legt und außerdem optimistisch in eine HD-Zukunft sehen will, liegt bei dem Marantz SR 6003 (1000 Euro) goldrichtig.

AV-Receiver Marantz SR 6003 Datenblatt

© Archiv AV-Receiver Marantz SR 6003

© Archiv Die HDMI-Elektronik und der Videoprozessor (IP00C773 von i-Chips) sitzen unter der großen Platine (1); das Board daneben (2) verwaltet Analog-Video, das kleine (3) decodiert MP3 und andere Formate, die von der USB-Frontbuchse kommen.

Anzeige

Auch wenn der SR 6003 schon mit seiner schönen, beidseitig nach hinten geschwungenen Frontplatte und mit dem MP3-, WMA-, AAC- und WAV-verständigen USB-Anschluss besticht, so weist er doch eine Reihe weiterer Sondervorteile auf. Etwa, dass er (als Teil seines Circle-Surround-Funktionssets) einen HDCD-Decoder mitbringt, der die besondere Klangqualität der bei Highendern gar nicht so seltenen Platten würdig aufschließen kann.

Ein Bildtuning-Gefrickel a la Harman lehnt der geradlinige SR 6003 ab. Skalierung auch von HDMI-Eingangssignalen erlaubt der über erbauliche, farbige Grafikmenüs zu bedienende Multikanaler jedoch ad libido. Schließlich weist die Tatsache, dass Marantz im Eingang der Videokonverter-Stufe keinen 10-Bit-, sondern einen 12-Bit-A/D-Wandler (Audio Devices ADV 7403 statt dem allüblichen 7401) postierte, auf allgemein gehobenen Ehrgeiz hin.

© Archiv Der SR 6003 besitzt zwei HDMI-Outs (1). Der Digital-ausgang (2) dient wahlweise Recordern oder Zone 2.

Den verdeutlichten auch die erstaunlich gute UKW-Empfangsleistung und muntere Tunertöne. Ebenso die ordentliche CD-Wiedergabe: Eine dezente Schwerfälligkeit im Bass glich der SR 6003 mit recht prächtigen Klangfarben in Mitten und Höhen wieder aus.

Die traditionellen, datenreduzierten Surroundformate schienen ihm allerdings nicht so zu liegen. Sowohl die Dolby-Digital- als auch die DTS-Surroundvorstellungen gerieten wohlgeordnet, immer angenehm, aber etwas zu flau.

© Archiv

Marantz hat den SR 6003 also also eher auf die neuen, verlustlosen Blu-ray-Formate Dolby True HD und DTS HD optimiert. Denn mit diesen Vorlagen lief der Multikanaler erst richtig zur Hochform auf. Als habe er Fesseln abgeworfen, erschien die Musik nun wie befreit, viel fließender, bewegter und strahlender. Gegenüber CD legten die Bässe jegliche Ungehobeltheit ab. Wo sich eben die Räume bei Normal-DVDs nur relativ düster abzeichneten, durchflutete der SR 6003 sie jetzt nur so mit Licht.

Marantz SR 6003

Hersteller Marantz Preis 1000.00 € Wertung 48.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht AV-Receiver Marantz SR 6004 Im Hörraum erntete der Marantz SR 6004 (1000 Euro) mit einem sehr feinen, strahlenden und im Bass recht straffen Klang größten Zuspruch.

Testbericht Marantz SR 6001 Dem SR-6001 hat Marantz eine seltene Mischung aus feinster Detailzeichnung und natürlich-satten Klangfarben antrainiert - ein besonderer Genuss mit… Testbericht Marantz SR 8001 Authentizität und Überzeugungskraft stecken in diesem Mehrkanal-Receiver.

Testbericht AV-Receiver Marantz SR 7005 Der sehr gut ausgestattete Marantz SR 7005 (Netzwerk, Internetradio, UPnP, Bluetooth-Option, iPod digital, AirPlay) für 1700 Euro kann klanglich mit… Testbericht AV-Receiver: Marantz SR 5006 Leistung, Heimnetz-Verbund und USB-Front-In - Marantz SR 5006 bietet all dies für nur 800 Euro an.