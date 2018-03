AV-Receiver Pioneer SC LX 72 Datenblatt

© Archiv 1) Ein Riesen-IC von NEC besorgt De-Interlacing, Bedienmenü-Grafik und USB-Decodierung auf einen Streich. 2) Die zwei Netzteile für Digital-Video hocken direkt beim Board. 3) Ein Skaler namens ABT 1015 nimmt sich den analogen Video-Eingangssignalen an.

Obwohl seine sieben Schalt-Endstufen mit sehr hohem Wirkungsgrad arbeiten, kommt der SC LX 72 mit einem luxuriös großen Netztrafo daher. Damit die ICEpower-Module wirklich ohne Kühlkörper auskommen, fächelt ihnen ein kleiner Ventilator in Notfällen Frischluft zu. Der Pioneer lässt also in puncto Leistung nichts anbrennen.

Zur D/A-Wandlung verwendet er keinen Multichip, sondern viele schöne Wolfson-Stereo-DACs. Und wo der Denon die Pre-Outs (zum Anschluss externer Verstärker) nur via Pegelregler ansteuert, hat der Pioneer Zusatz-Verstärkungs-ICs. Wie der Denon erlaubt der SC LX 72, moderne iPods via USB-Kabel digital anzubinden. Und wie alle anderen traut er sich selbstredend die Wiedergabe von Internet-vTuner und Lossless-Downloads zu.

Tönte er auch mit UKW-Sendern frisch und räumlich, ging der SC LX 72 das CD-Vorspiel mit forscher Hingabe an. "Zum Anfassen knubbelig-plastisch und fest", gab es Lob für den Bass. Allerdings rückte der Pioneer etwa die Stimme einer Vienna Deng etwas hell-dünnlippig eher nach hinten.

© Archiv Anschluss-Standardprogramm: Ethernet-Netzwerkbuchse (1), mindestens 4 HDMI-Eingänge (2), zwei HDMI-Outs (3) sowie HDMI- und USB-Eingang auf der Front.

Bei DVD-Surround zeigte er ähnliche Vorlieben; bei HD-Titeln ging dann - bei lustvoll prallen Bässen und prächtigen Räumen - auch beim Pioneer unten wie oben die Sonne auf.

Pioneer SC LX 72

