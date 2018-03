D/A-Wandler Styleaudio Carat-Sapphire Datenblatt

© Archiv D/A-Wandler Styleaudio Carat-Sapphire

© Archiv Minimalist: Mehr als zwei Eingänge passen nicht an die Rückwand des Sapphire. Toslink und Koax klingen hier gleichwertig.

Wandler im Westentaschenformat sind normalerweise billiger als der Carat-Sapphire von Style Audio. Sie sind dann aber auch nicht so liebevoll verarbeitet und so prall mit guten Dingen gefüllt wie der koreanische Edelzwerg.

Nach der Koax-Eingangsbuchse entkoppelt zunächst ein Übertrager die nachfolgende Elektronik von der Außenwelt. Natürlich nicht irgendeiner, sondern ein guter und entsprechend teurer, handgewickelter Minitrafo des kalifornischen Herstellers Scientific Conversion.

Weiter geht's auf vergoldeten Kupferbahnen zum Eingangsreceiver (ein gewöhnlicher Cirrus 8416) und dann zum PCM1792 von Burr-Brown. Der ist vom Namen her zwar eine Nummer kleiner als der im Moon auf der Seite gegenüber, kostet aber das Fünffache. Hinter dicken Kupfer-Paravents sitzen schließlich die Analogstufen - edle Trios aus je Kanal zwei OPA604 (Strom-Spannungswandlung/Analogfilter) und einem besonders rauscharmen OPA827 (Ausgangspuffer).

© Archiv Außen sechs Volt, innen zwölf: Die Gleichspannung vom Steckernetzteil wird erst stabilisiert, dann in einem DC-DC-Wandler (silberner Quader) hochgesetzt.

Alle Elkos in der Schaltung sind schon an ihrer violetten Farbe unschwer als vornehme Sanyo OSCON zu erkennen, sämtliche Folien-Cs leuchten in WIMA-Rot, und die paar bedrahteten Widerstände auf dem Board sind Präzisionstypen von Dale.

Was sich liest wie eine Anleitung zum High-End-Namedropping, kann ganz erstaunlich Musik machen: Der Style Audio, so klein er ist, klingt wie ein ganz großer DAC. Das macht die Beschreibung nicht einfach: Denken Sie sich einfach irgendwas Negatives aus - der Sapphire macht es bestimmt nicht. Auch messtechnisch. Vielleicht macht der Moon noch etwas mehr Druck im Bass und der Restek einen größeren Raum, aber die Betonung liegt auf "macht": Der Sapphire wirkt so glaubwürdig, dass man jeder Veränderung danach mit Mißtrauen begegnet.

Styleaudio Carat Sapphire

Hersteller Styleaudio Preis 675.00 € Wertung 115.0 Punkte Testverfahren 1.0

