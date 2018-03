Garmin Westeuropa-App fürs iPhone Datenblatt Wertung

Schon seit einigen Jahren sind die Amerikaner Weltmarktführer in Sachen Navigation. Im Outdoor- und Sportbereich ist man so gut wie konkurrenzlos, und seit man vor etwa einem Jahr den deutschen Konkurrenten Navigon geschluckt hat, auch hierzulande bestens auf Kurs. Also alles in Butter?

Nicht ganz: Mit Smartphones lief es nie so richtig, das eigene Nüvifone vor einigen Jahren war ein Flop, und auch den lukrativen Markt der Navigationssoftware für Handys und Smartphones hat Garmin anderen überlassen.

Konkurrenz im eigenen Haus

Das soll sich jetzt ändern. Zwar hat Garmin seit der Übernahme von Navigon die derzeit beste Navi-App fürs iPhone im Hause, doch sicherheitshalber starten die Amis zusätzlich ihre eigene App.

© connect Viel los: Die Karte ist detailreich, aber teils zu unübersichtlich.

Die nur als Europa-Version für 80 Euro erhältliche Anwendung überrascht zunächst mal mit ihrer Größe: Satte 2,7 Gigabyte belegt das komplette Paket, inklusive der gratis nachladbaren "PhotoReal"-Kreuzungsbilder. Gegen Aufpreis gibt es Stauinformationen, Tankstellenpreise, Blitzerwarner und die Bildausgabe an externe Bildschirme.

© connect Exakt: Die Kreuzungsfotos werden kurz vor der Ausfahrt eingeblendet.

Im Menü ist die App auf den ersten Blick als Garmin zu erkennen, Aufteilung und Funktionalität gleichen den Nüvi-Modellen. Allerdings hat Garmin es mit dem Sparen übertrieben, die Optionen sind zu abgespeckt.

Zu viel des Guten bietet dagegen die Karte, die mit 3-D-Effekten wuchert, aber an Übersichtlichkeit zu wünschen übrig lässt - zumal der Autozoom stets etwas übers Ziel hinausschießt. Das weitere Testprogramm spulte die App unauffällig ab und landete damit im Mittelfeld.

Kaufberatung: Die besten Navi-Apps fürs iPhone

Fazit

Nicht Fisch, nicht Fleisch - für höhere Weihen fehlt der Garmin-Westeuropa-App eindeutig der Feinschliff, den die zugekaufte Navigon-App sich in vielen Jahren erarbeitet hat.

