Grado SR 325i Datenblatt

© Archiv

Ja, aber nicht dieser hier mit dem i am Ende. Das steht nämlich für improved, also verbessert. Und tatsächlich: Die Treiber und das Gehäuse wurden überarbeitet, äußerlich kaum vom Ur-325 zu unterscheiden. Dafür allerdings klanglich: Mit Leichtigkeit sprintete der SR 325i dank seiner Lebendigkeit, Feinheit und Auflösung in der AUDIO-Bestenliste an seinem Vorgänger vorbei und sägt bereits am Thron des RS-1. Zeit, dass dieser auch "improved" wird, oder?

Anzeige

Grado SR 325i

Hersteller Grado Preis 400 € Wertung 90.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Grado SR-325 Wer einen Blick in die AUDIO-Bestenliste wirft, findet alle bislang getesteten Kopfhörer der US-Firma Grado ganz weit oben.

Testbericht Kopfhörer Grado iGrado Grado, die legendäre Kopfhörer-Schmiede aus New York, hat ein Produkt speziell auf den Millionenseller iPod abgestimmt. Testbericht Grado SR 225 4614 Seventh Avenue, Brooklyn, New York - das ist die Adresse einer der besten Kopfhörer-Manufakturen der Welt.

Testbericht Kopfhörer Grado iGrado Passend zum iPod gibt es den iGrado (80 Euro) mit Nackenbügel sowohl in Weiß als auch in Schwarz. On-Ear-Kopfhörer Grado SR325e im Test Die große Ohrkapsel des Grado SR325e soll Resonanzen verhindern. Wie klingt der offene Kopfhörer im Test?