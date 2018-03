Kompakt-Lautsprecher Canton Chrono 502 Datenblatt

© Archiv Canton Chrono 502

© Julian Bauer Eine großflächige Schallführung vor dem gitterbewehrten Hochtöner dient der Harmonisierung des Abstrahlverhaltens beider Treiber. Die Blenden sind aus Aluminium.

Die Chassiskörbe verstecken sich bei der Canton Chrono 502 unter polierten Aluminiumringen, die Schallwand erstrahlt in Glanzlack. Der Rest hüllt sich in schlichte Dekorfolie - kostengünstig und doch ansprechend.

Wie schon bei der größeren 509 (Test in Heft 8/2007) legte Canton besonderen Wert auf eine homogene Verteilung der Schallenergie über alle Raumwinkel hinweg, inklusive der Anteile, die den Hörer über Decken und Wände erreichen. Diesem Ziel dient eine aufwendige Feinabstimmung zwischen Sicke und Membran am Tiefmitteltöner, die einer übertriebenen Bündelung im Mitteltonbereich entgegenwirkt und zusammen mit einer großflächigen Schallführung vor der Membran des Hochtöners den bei Zweiwegeboxen mit großen Mitteltönern üblichen Sprung im Abstrahlverhalten im Übernahmebereich verhindern soll.

Obwohl tonal und räumlich der Nubert sehr ähnlich, schien die unglaublich wandlungsfähige Sängerin über die Canton rhythmisch engagierter und stimmlich prägnanter. Der Unterschied erinnerte ein wenig an den Zugewinn von CD auf SACD: In vielen Disziplinen waren beide zum Verwechseln ähnlich, dennoch schien die Canton etwas gelöster und selbstverständlicher. Die Canton bewies räumlich mehr Bodenhaftung und lag damit nach Meinung der Jury etwas näher am Original.

Stärken:

+ Auffallend hochwertige Verarbeitung

+ Klingt sehr transparent und selbstverständlich

Schwächen:

- Größenbedingt wenig echter Tiefbass

Canton Chrono 502

Hersteller Canton Preis 580.00 € Wertung 43.0 Punkte Testverfahren 1.0

