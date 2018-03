M-Net im Festnetztest 2017

© M-Net M-Net: Die Münchner Netzbetreiber heimsen zum zweiten Mal den Gesamtsieg ein.

Schon im Vorjahr hat sich der Münchener Citynetz-Carrier M-Net souverän sowohl an die Spitze der Regional-Wertung als auch auf Platz eins im Direktvergleich aller Testteilnehmer gesetzt. Diese Position kann M-Net auch 2017 halten und im Hinblick auf die erzielte Punktzahl sogar deutlich ausbauen. Damit beweist die Netz-Tochter der Stadtwerke München erneut, dass regionale Angebote dort, wo sie für die Kunden verfügbar sind, eine sehr gute Alternative zu den bundesweiten Providern sein können. Für Kunden in München und den anderen M-Net-Versorgungsgebieten (viele Regionen in Bayern, Großraum Ulm sowie der hessische Landkreis Main-Kinzig) ist M-Net daher die erste Wahl – vor allem dort, wo der Carrier bereits Glasfaserleitungen anbietet.​



© connect Rasante Downloads: Hier exemplarisch in der mittleren Bandbreitenklasse (25 bis 50 Mbit/s) bietet M-Net (hellblau) die höchsten Datenraten bei Downloads ohne (52,3 Mbit/s) und mit (51,8 Mbit/s) parallelem Upload.

Top-Ergebnisse bei Sprache und Daten

Die höchsten im diesjährigen Test erreichten Punktzahlen sowohl in der Telefonie- als auch in der Datendisziplin sprechen eine klare Sprache: M-Net bietet in beiden Kategorien Top-Leistungen. Dies belegen in der Sprachdisziplin zum Beispiel sehr kurze Verbindungsaufbau- und Sprachlaufzeiten. Nur ein paar weniger gute Messwerte bei Telefonaten vom und zum eigenen Mobilfunkangebot trüben das strahlende Bild etwas. Auch die Resultate der Datenmessungen sind Spitze – von HTTP-Antwortzeiten bis hin zu den Up- und Downloadraten. Verbesserungspotenzial sehen wir in der kleinsten Bandbreitenklasse (bis 20 Mbit/s). Bei den Web-Services liegt M-Net im guten Mittelfeld und bietet zusammen mit Net Cologne die besten Antwortzeiten für unsere 25 Test-Webseiten. Bei Web-TV könnte M-Net ein wenig zulegen.



Über alle Bandbreitenklassen kam an den M-Net-Testanschlüssen die Fritzbox 7490 mit Firmwarestand 6.86-44065 zum Einsatz.



connect-Testurteil: sehr gut (439 von 500 Punkten)

